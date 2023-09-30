Путін втратив контроль над перебігом війни – очільник ЗС Великої Британії

Адмірал Тоні Радакін, глава Збройних сил Великої Британії, вважає, що російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над війною в Україні.

Про це пише британське видання The Daily Telegraph.

Під час візиту Тоні Радакіна до Києва разом із міністром оборони Грантом Шеппсом, адмірал наголосив, що Україна зберігає ініціативу на війні – це добре можна прослідкувати за ударами по кораблях і штабу Чорноморського флоту РФ.

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– Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна зберігає ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав, і в результаті Росія слабшає, – сказав Тоні Радакін.

Що ж до ракетного удару по будівлі штабу ЧФ РФ, то в Повітряних силах ЗСУ його схарактеризували, як удар по диктатурі Путіна.

Україна неодноразово зверталася до Заходу з проханням надати більше зброї, зокрема далекобійних ракет. Минулого тижня колишній прем’єр Борис Джонсон закликав нинішнього главу уряду Ріші Сунака передати Україні більше ракет Storm Shadow.

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шеппс свій візит прокоментував так: Я повернувся до Києва, щоб особисто запитати президента Зеленського, що йому потрібно для перемоги.

Очікується, що Себастьєн Лекорню, міністр оборони Франції, також проведе переговори з Володимиром Зеленським та його міністром оборони Рустемом Умєровим.

– Ми знаємо, що ця війна триватиме довго. Ми повинні бути впевнені, що завтра зможемо надавати надійну допомогу Україні, – сказав Лекорню.

Україна виробляє гармати і снаряди за стандартами НАТО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві. Попри підтримку союзників, без нашого власного виробництва зброї та боєприпасів було б неможливо отримати результати на фронті.

Фото: головнокомандувач ЗСУ

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