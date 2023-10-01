Як РФ зможе фінансувати війну в Україні у 2024 році – прогноз розвідки Британії

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають цілком імовірною здатність Росії підтримувати витрати на оборону у 2024 році на рівні 10,8 трлн рублів.

Однак, певні у британському оборонному відомстві, вдасться це зробити російському керівництву лише коштом економіки в цілому.

Крім того, додають британські розвідники, не слід забувати, що повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена.

Зараз дивляться

Тож це варто враховувати, аналізуючи документи Міністерства фінансів Росії, що просочилися в мережу.

Але в будь-якому разі, зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії, ці цифри свідчать про те, що Росія готується до тривалої війни в Україні.

Нагадаємо, що днями видання Bloomberg оприлюднило проєкт бюджету РФ, згідно з яким витрати Росії на оборону у 2024 році зростуть приблизно до 30% від загальних державних витрат.

Ця сума еквівалентна орієнтовно 6% валового внутрішнього продукту (для порівняння у 2023 році – 3,9% ВВП, у 2021 році – 2,7% ВВП) й більша за аналогічні витрати у 2023 році на 68%.

До слова, документи, що потрапили в мережу, стали доповненням до коментарів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який під час наради колегії очолюваного ним відомства запевняв, що у війні з Україною “послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти визначених цілей”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.