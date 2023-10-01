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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Як РФ зможе фінансувати війну в Україні у 2024 році – прогноз розвідки Британії

Російські військові

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають цілком імовірною здатність Росії підтримувати витрати на оборону у 2024 році на рівні 10,8 трлн рублів.

Однак, певні у британському оборонному відомстві, вдасться це зробити російському керівництву лише коштом економіки в цілому.

Крім того, додають британські розвідники, не слід забувати, що повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена.

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Тож це варто враховувати, аналізуючи документи Міністерства фінансів Росії, що просочилися в мережу.

Але в будь-якому разі, зауважують у розвідці Міноборони Великої Британії, ці цифри свідчать про те, що Росія готується до тривалої війни в Україні.

Нагадаємо, що днями видання Bloomberg оприлюднило проєкт бюджету РФ, згідно з яким витрати Росії на оборону у 2024 році зростуть приблизно до 30% від загальних державних витрат.

Ця сума еквівалентна орієнтовно 6% валового внутрішнього продукту (для порівняння у 2023 році – 3,9% ВВП, у 2021 році – 2,7% ВВП) й більша за аналогічні витрати у 2023 році на 68%.

До слова, документи, що потрапили в мережу, стали доповненням до коментарів міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який під час наради колегії очолюваного ним відомства запевняв, що у війні з Україною “послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти визначених цілей”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Війна в Україні, Велика Британія, Міноборони РФ, Розвідка, Російська агресія, РФ, Сергій Шойгу
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