Будівлі, де не можна вимикати світло: у РФ випадково видали адреси надсекретних об’єктів ГРУ і ФСО

У відкритий доступ потрапили адреси приміщень секретних спецслужб РФ та російських військових об’єктів, які знаходяться у Москві, Санкт-Петербурзі, а також в інших регіонах Російської Федерації.

Як вказує російський опозиційний Центр “Досьє”, серед оприлюднених даних є будівлі Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ (ГРУ) та Федеральної служби охорони (ФСО).

Приміщення, де працюють російські спецслужби, вказані у документі під назвою Особлива група. У цих будинках, згідно з документом, не маю відбуватись відключень світла в разі блекаутів.

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Центр Досьє, який є проєктом російського опозиційного бізнесмена Михайла Ходорковського, оприлюднив адреси цих будівель ГРУ та ФСО.

Список, як зазначають журналісти, що був оприлюднений на сайті мерій Москви та Петербурга, перелічує “надтаємні” урядові об’єкти, будинки, а також склади боєприпасів, конспіративні бази, військові частини тощо.

– Як дізнатися, де в Москві приховані найтаємніші відомства Росії, де в Примор’ї дислоковані військові частини або де в Брянській області встановлені додаткові прикордонні пости? Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ з незручною назвою “Перелік споживачів електричної енергії (потужності), обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків”, – йдеться у матеріалі.

У документі на 434-сторінки наприкінці стоїть підпис голови департаменту ЖКГ В’ячеслава Торсунова та директора компанії Мосенергозбут. Крім того, на документі також стоїть схвалення мером столиці РФ Сергієм Собяніним.

Примітно, що при спробі знайти ці будівлі через супутникові знімки на Google-картах, то усі вони знаходяться або за високим парканом, або в хащах, через що деталі приміщень складно розгледіти.

– Цікава особливість: в Особливій групі московської мерії є СЗР, Міноборони, але не згадано жодного об’єкта Федеральної служби безпеки. Або вони краще зберігають свої секрети, або їх можна безболісно відключати від електроживлення, – йдеться у матеріалі.

У Центрі “Досьє” звернули увагу, що найвища концентрація зазначених будівель знаходиться в районі Срібного Бору. Крім того, саме Федеральна служба охорони має в списку найбільше закріплених будівель.

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