У Мексиці під час меси завалився дах церкви: щонайменше 10 загиблих і 60 травмованих

На півночі Мексики в церкві під час недільного богослужіння стався обвал даху – загинули щонайменше 10 осіб, близько 60 травмовано.

Про це повідомляє Associated Press.

Трагедія сталася в той момент, коли парафіяни причащалися в церкві Санта Круз у місті Сьюдад-Мадеро, розташованому на узбережжі Перської затоки.

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За словами місцевої влади, близько 30 парафіян опинилися під завалами. А в момент обвалення в церкві перебувало близько 100 осіб.

In #Mexico, the roof of a church collapsed during a baptism ceremony Nine people died, 50 others were injured. The army was involved in removing the rubble and searching for people. In the building at the time of the collapse were more than 100 people. The incident occurred in… pic.twitter.com/z6kmtYbZ8e — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023

Mexico: At least five people were killed in northeastern Mexico after the roof of a church collapsed. Reports cited Tamaulipas state police as saying that around 100 people were in the church at the time of the collapse.https://t.co/rIpRaP9S3t pic.twitter.com/ffvuEZBLrG — DW News (@dwnews) October 2, 2023

До рятувальних робіт залучено підрозділи Національної гвардії, поліції штату, управління цивільної оборони штату і Червоного Хреста. Шукати людей допомагали собаки.

Пізніше єпархія опублікувала список постраждалих, серед яких були чотиримісячне немовля, три п’ятирічні та дві дев’ятирічні дитини. У поліції повідомляють, що троє загиблих – діти. Стільки постраждалих дітей пояснюється тим, що в церкві мали відбутися хрестини.

Керівництво єпархії закликає людей приносити дошки, колоди, щоб зміцнити дах, поки тривають рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що на пляжі Мічоакан у Мексиці блискавка вдарила у двох відпочивальників. Постраждалі – турист і продавчиня гамаків із мексиканського міста Колима. Жінка загинула на місці, а чоловіка встигли госпіталізувати, але врятувати не вдалося.

Джерело : AP News

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