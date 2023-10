У Мексиці під час меси завалився дах церкви: щонайменше 10 загиблих і 60 травмованих

На півночі Мексики в церкві під час недільного богослужіння стався обвал даху – загинули щонайменше 10 осіб, близько 60 травмовано.

Про це повідомляє Associated Press.

Трагедія сталася в той момент, коли парафіяни причащалися в церкві Санта Круз у місті Сьюдад-Мадеро, розташованому на узбережжі Перської затоки.

За словами місцевої влади, близько 30 парафіян опинилися під завалами. А в момент обвалення в церкві перебувало близько 100 осіб.

In #Mexico, the roof of a church collapsed during a baptism ceremony

Nine people died, 50 others were injured. The army was involved in removing the rubble and searching for people.

In the building at the time of the collapse were more than 100 people. The incident occurred in… pic.twitter.com/z6kmtYbZ8e

— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023