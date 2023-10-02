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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Мексиці під час меси завалився дах церкви: щонайменше 10 загиблих і 60 травмованих

зруйнована церква
Фото: Getty Images

На півночі Мексики в церкві під час недільного богослужіння стався обвал даху – загинули щонайменше 10 осіб, близько 60 травмовано.

Про це повідомляє Associated Press.

Трагедія сталася в той момент, коли парафіяни причащалися в церкві Санта Круз у місті Сьюдад-Мадеро, розташованому на узбережжі Перської затоки.

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За словами місцевої влади, близько 30 парафіян опинилися під завалами. А в момент обвалення в церкві перебувало близько 100 осіб.

До рятувальних робіт залучено підрозділи Національної гвардії, поліції штату, управління цивільної оборони штату і Червоного Хреста. Шукати людей допомагали собаки.

Пізніше єпархія опублікувала список постраждалих, серед яких були чотиримісячне немовля, три п’ятирічні та дві дев’ятирічні дитини. У поліції повідомляють, що троє загиблих – діти. Стільки постраждалих дітей пояснюється тим, що в церкві мали відбутися хрестини.

Керівництво єпархії закликає людей приносити дошки, колоди, щоб зміцнити дах, поки тривають рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що на пляжі Мічоакан у Мексиці блискавка вдарила у двох відпочивальників. Постраждалі – турист і продавчиня гамаків із мексиканського міста Колима. Жінка загинула на місці, а чоловіка встигли госпіталізувати, але врятувати не вдалося.

Джерело: AP News
загиблі, Мексика, Церква
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