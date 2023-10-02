ЄС розшириться від Лісабона до Луганська – МЗС Німеччини про вступ України
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила обіцянку Євросоюзу прийняти Україну до складу блоку у майбутньому.
Про це повідомляє Handelsblatt.
– Майбутнє України – в Європейському Союзі, в цій спільноті свободи. І незабаром вона простягнеться від Лісабона до Луганська, – сказала вона.
За словами Бербок, союзники в ЄС будуть підтримувати Україну на шляху до вступу.
Очільниця МЗС Німеччини прибула до Києва, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.
Раніше голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що вже у 2030 році Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, якщо з боку офіційного Києва буде виконано усі необхідні реформи.
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