ЄС розшириться від Лісабона до Луганська – МЗС Німеччини про вступ України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила обіцянку Євросоюзу прийняти Україну до складу блоку у майбутньому.

Про це повідомляє Handelsblatt.

– Майбутнє України – в Європейському Союзі, в цій спільноті свободи. І незабаром вона простягнеться від Лісабона до Луганська, – сказала вона.

За словами Бербок, союзники в ЄС будуть підтримувати Україну на шляху до вступу.

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Очільниця МЗС Німеччини прибула до Києва, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що вже у 2030 році Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу, якщо з боку офіційного Києва буде виконано усі необхідні реформи.

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