Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут

Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
Фото: Getty Images

3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.

За даними видання Haqqin, за проголосували 60 депутатів, проти – 22.

Бойкотували обговорення та зрештою проголосували проти представники опозиції.

Зараз дивляться

Напередодні в МЗС РФ заявляли, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин.

У відомстві зазначили, що теза, що просувається вірменськими представниками, про те, що приєднання до МКС нібито ніяк не позначиться на російсько-вірменських зв’язках, не відповідає дійсності.

Римський статут та Вірменія

Вірменія підписала Римський статут ще 17 липня 1998 року, але до сьогодні не ратифіковувала його.

У 2004 році Конституційний суд країни визнав зобов’язання договору такими, що суперечать низці положень чинної на той момент конституції.

Наприкінці 2022 року до Конституційного суду з питання відповідності Римського статуту конституції звернувся уряд Вірменії.

24 березня Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни.

1 вересня уряд Вірменії спрямував Римський статут до парламенту для ратифікації.

11 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ратифікація Римського статуту пов’язана “з напруженням через ситуацію на прикордонні з Азербайджаном” й просто збіглася в часі “з контекстом відносин Росії та МКС”.

Ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.

Після видання ордера диктатора можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут МКС.

Читайте також
Що таке Римський статут та до чого тут ордер на арешт Путіна
Міжнародний кримінальний суд

Джерело: Haqqin

Вірменія, Володимир Путін, МКС, Римський статут
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Воллес про наступ ЗСУ: Україна має імпульс і просувається вперед
Бен Воллес
Путін не може виграти війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї – Міноборони Британії
Грант Шеппс - міністр оборони Великої Британії
Ядерний шантаж НАТО: експерт пояснив, як слід діяти блоку в разі агресії з боку РФ
Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
Путін хоче затягнути війну в надії, що Захід втомиться допомагати Україні – Рінкевичс
Едгарс Рінкевичс
Нагірний Карабах припиняє своє існування з 1 січня 2024 року – указ
Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум
США Україна
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь