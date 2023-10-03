Ще одна країна може арештувати Путіна: Вірменія ратифікувала Римський статут
3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.
За даними видання Haqqin, за проголосували 60 депутатів, проти – 22.
Бойкотували обговорення та зрештою проголосували проти представники опозиції.
Напередодні в МЗС РФ заявляли, що ратифікація Римського статуту Вірменією матиме негативні наслідки для двосторонніх відносин.
У відомстві зазначили, що теза, що просувається вірменськими представниками, про те, що приєднання до МКС нібито ніяк не позначиться на російсько-вірменських зв’язках, не відповідає дійсності.
Римський статут та Вірменія
Вірменія підписала Римський статут ще 17 липня 1998 року, але до сьогодні не ратифіковувала його.
У 2004 році Конституційний суд країни визнав зобов’язання договору такими, що суперечать низці положень чинної на той момент конституції.
Наприкінці 2022 року до Конституційного суду з питання відповідності Римського статуту конституції звернувся уряд Вірменії.
24 березня Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду відповідає основному закону країни.
1 вересня уряд Вірменії спрямував Римський статут до парламенту для ратифікації.
11 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ратифікація Римського статуту пов’язана “з напруженням через ситуацію на прикордонні з Азербайджаном” й просто збіглася в часі “з контекстом відносин Росії та МКС”.
Ордер на арешт Путіна
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової у справі про примусову депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій до РФ.
Після видання ордера диктатора можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут МКС.
Джерело: Haqqin
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