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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Ростові-на-Дону підпалили склад із уніформою окупантів

У Ростові-на-Дону підпалили склад із уніформою окупантів

У понеділок ввечері, 2 жовтня, в російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа на складі з російською уніформою для військовослужбовців.

Про це свідчать повідомлення з соцмереж, а також дані російських ЗМІ.

Також про свою відповідальність за підпал заявили представники підпільного руху Скрепачъ. У своєму Telegram-каналі вони повідомили, що внаслідок пожежі були знищені комплекти військової форми.

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У підпіллі повідомили, що інцидент стався на Шосейній вулиці, неподалік від торгово-розважального центру Мегамаг.

– Ростов-на-Дону. Усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на лівому березі біля Мегамага на Шосейній знищено запас форми. О 20:40, вул. Шосейна, 300 кв. очищено, – йдеться в повідомленні.

Наразі пожежа нібито була локалізовано. Площа поширення вогню перед можливою локалізацією складала щонайменше 500 м. кв. Під час пожежі вогонь перекинувся на сусідню будівлю.


Повідомлень про загиблих і постраждалих не надходило.

Разом із тим, у ростовських Telegram-каналах пишуть про їдкий дим над містом.

Російські надзвичайні служби виїхали на місце. Для гасіння вогню було залучено 63 людини і 21 одиницю техніки.

Примітно, що російська сторона заявляє, що підпалу складу з військовою формою не було, а просто на відкритому місці загорілись дерев’яні палети.

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Пожежі, Пожежа, Російська агресія, Росія, Ростов-на-Дону
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