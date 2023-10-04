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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вони просто м’ясо: що відомо про російські штрафні батальйони Шторм-Z

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

У Росії створили штрафні підрозділи, відомі як Шторм-Z. До лав набрали сотні військових і цивільних правопорушників та відправили на фронт в Україну.

Про це повідомляють журналісти Reuters, яким вдалося поспілкуватися із деякими бійцями батальйону.

За словами одного російського військового з частини № 40318, який у травні і червні воював поблизу Бахмута, штурмовики із цього батальйону – це просто м’ясо.

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Він розповів, що надавав медичну допомогу кільком пораненим бійцям Шторм-Z на полі бою, хоча командир наказав залишити бійців. Чому командир віддав такий наказ, російський військовий не знає, але говорить, що це зазвичай керівництво вважало вояків із Шторм-Z менш цінними, ніж звичайних солдатів.

– Якщо коменданти ловлять когось із запахом алкоголю з рота, то негайно відправляють до загону Шторм-Z, – каже військовий.

Журналісти Reuters зв’язалися з офіцером частини №40318, проте той відмовився коментувати Шторм-Z і поклав слухавку. Від Міноборони РФ журналісти також не дочекалися відповіді.

Пропагандистські ЗМІ стверджують, що загони Шторм-Z існують, вони брали участь в боях, а деякі навіть отримали медалі.

Кого відправляють до штрафних батальйонів?

Штрафні загони налічують близько 100-150 бійців в кожному. Вони входять до складу регулярних армійських підрозділів, зазвичай відправляють на найскладніші ділянки фронту, де вони часто зазнають великих втрат.

Один окупант, засуджений за крадіжку, який був завербований ще у в’язниці, розповів, що із 120 військових вижило лише 15. Це було під Бахмутом у червні.

Джерело: Reuters
Армія Росії, Війна в Україні, Росія
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