Погода ще 6-8 тижнів сприятиме контрнаступу ЗСУ – Кірбі

У Сил оборони України ще є в запасі шість-вісім тижнів гарної погоди для ведення активних наступальних дій.

Про це заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Саме тому, за його словами, зараз важливо безперервно надавати Україні необхідну військову допомогу.

Зараз дивляться

– Ми надаємо безпекову допомогу Україні приблизно кожні два тижні, і, я думаю, що ви побачите, що так буде і надалі впродовж наступних тижнів, – наголосив він.

Кірбі наголосив, що США продовжать послідовний процес надання підтримки, особливо з настанням осені і продовженням цього контрнаступу, бо хочуть переконатися, що Сили оборони України зможуть досягти успіху.

Аналітики прогнозують, що війна в Україні може тривати ще довго, оскільки попереду бруд, мороз і туман зимових місяців.

Джерело: White House

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.