СБУ дронами атакувала Курську область: знеструмлено важливі військові об’єкти ворога
У четвер, 5 жовтня, безпілотники Служби безпеки України атакували Курську область Росії.
Внаслідок цього без електроенергії залишилися важливі військові об’єкти ворога.
– Військові об’єкти РФ були під’єднані до електропідстанції в населених пунктах Суджа, Любимівка і Глушково Курської області. Саме її й атакували дронами Служби безпеки України. Як наслідок, російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб, – повідомили джерела в СБУ журналістам Інтерфакс-Україна.
Також у відомстві нагадали, що це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ.
– Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді було уражено електропідстанції, від яких живилися важливі військові об’єкти росіян. Загалом Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру, – додали у спецслужбі.
Нагадаємо, зранку 5 жовтня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про нічну атаку дронами по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Після цього сталися відключення світла.
Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова