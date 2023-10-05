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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ дронами атакувала Курську область: знеструмлено важливі військові об’єкти ворога

дрони БПЛА
Фото: Генштаб ЗСУ

У четвер, 5 жовтня, безпілотники Служби безпеки України атакували Курську область Росії.

Внаслідок цього без електроенергії залишилися важливі військові об’єкти ворога.

– Військові об’єкти РФ були під’єднані до електропідстанції в населених пунктах Суджа, Любимівка і Глушково Курської області. Саме її й атакували дронами Служби безпеки України. Як наслідок, російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб, – повідомили джерела в СБУ журналістам Інтерфакс-Україна.

Також у відомстві нагадали, що це вже не перший блекаут у Курській області від СБУ. 

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– Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді було уражено електропідстанції, від яких живилися важливі військові об’єкти росіян. Загалом Служба безпеки організувала вже сім подібних атак на ворожу інфраструктуру, – додали у спецслужбі.

Нагадаємо, зранку 5 жовтня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про нічну атаку дронами по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах. Після цього сталися відключення світла.

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