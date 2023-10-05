У Туреччині цього місяця може пройти третя зустріч щодо української Формули миру – Bloomberg

Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над забезпеченням підтримки мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше цього року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зустріч попередньо заплановано на кінець цього місяця в Стамбулі. Учасники обговорять ідеї досягнення міцного миру в Україні.

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Очікується, що в зустрічі візьмуть участь обмежена кількість офіційних осіб, включно з представниками США. Білий дім ще не визначив, хто саме поїде.

Росію, як і в попередні рази, не запрошують.

– Союзники дуже хочуть, щоб Китай взяв участь у наступному раунді переговорів, але незрозуміло, чи надішле Пекін свого представника, – йдеться у матеріалі.

У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

В Офісі президента України заявили, що коли буде визначено дату і місце, вийде офіційне повідомлення від організаторів.

Попередні дві зустрічі радників із нацбезпеки стосовно Формули миру відбулись у Данії в червні та Саудівській Аравії у серпні. На останню приїхали країни, які раніше дотримувалися нейтральної позиції у російсько-українській війні, зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що до української Формули миру приєднались вже 63 держави-партнери України.

Джерело : Bloomberg

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