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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вересень 2023 став найспекотнішим у світі

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

Вересень 2023 року виявився найспекотнішим для всього світу за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на європейську програму дослідження довкілля та безпеки Copernicus.

Зазначено, що у вересні середня температура повітря на суходолі в усьому світі досягла 16,38°C.

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Ця цифра на 0,5°С вища, ніж у попередній найтепліший вересень 2020-го. Окрім того, це найбільший стрибок температури, що спостерігався щонайменше з 1940 року.

У Copernicus додали, що температура на поверхні океану також різко зросла у вересні, досягнувши другого за величиною показника за всю історію, поступившись лише серпню 2023 року.

Раніше у Unicef повідомили, що усі діти планети у другій половині ХХI століття потерпатимуть від погіршення клімату. 

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Джерело: Sky News
осінь, Погода, Рекорд
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