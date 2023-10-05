Вересень 2023 став найспекотнішим у світі
Вересень 2023 року виявився найспекотнішим для всього світу за всю історію спостережень.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на європейську програму дослідження довкілля та безпеки Copernicus.
Зазначено, що у вересні середня температура повітря на суходолі в усьому світі досягла 16,38°C.
Ця цифра на 0,5°С вища, ніж у попередній найтепліший вересень 2020-го. Окрім того, це найбільший стрибок температури, що спостерігався щонайменше з 1940 року.
У Copernicus додали, що температура на поверхні океану також різко зросла у вересні, досягнувши другого за величиною показника за всю історію, поступившись лише серпню 2023 року.
Раніше у Unicef повідомили, що усі діти планети у другій половині ХХI століття потерпатимуть від погіршення клімату.
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