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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Є відключення світла: Курську область атакували дрони

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Фото: Pixabay

Уночі 5 жовтня безпілотники атакували Курську область Росії.

Курська область

Губернатор Роман Старовойт повідомляє про удари по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах.

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– Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання, – зазначає очільник Курської області.

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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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