Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Є відключення світла: Курську область атакували дрони
Уночі 5 жовтня безпілотники атакували Курську область Росії.
Губернатор Роман Старовойт повідомляє про удари по об’єктах інфраструктури в Суджанському, Коренівському, Глушківському районах.
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– Є відключення електрики. Аварійні бригади вже розпочали відновлення електропостачання, – зазначає очільник Курської області.
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