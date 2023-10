Незрозуміло, чи злетить: що відомо про ракету Буревісник і чи несе вона загрози для України

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про начебто “останнє успішне випробування” крилатої ракети з ядерною силовою установкою Буревісник.

Що це за ракета та чи несе вона загрози – далі в матеріалі.

Що відомо про можливе випробування Буревісника

Про випробування ракети на території РФ Путін повідомив на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай 5 жовтня.

– Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї… Проведено останнє успішне випробування Буревісника. Крилата ракета глобальної дальності з руховою ядерною установкою, – стверджував диктатор.

Чому випробування “останнє”, він не уточнив, як і те, чи приймуть тепер цю ракету на озброєння окупаційної армії РФ.

Раніше американська газета The New York Times писала, що Росія або вже провела, або готується до випробувань ракети Буревісник (SSC-X-9 Skyfall за класифікацією НАТО). Видання посилалося на супутникові знімки та авіаційні дані.

Випробування начебто мало відбутися на території полігону Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Satellite imagery and aviation data suggest that Russia may be preparing to test an experimental nuclear-powered cruise missile — or may have recently tested one — with a theoretical range of thousands of miles, according to a New York Times analysis.https://t.co/rrosrtV3Wb

— The New York Times (@nytimes) October 2, 2023