Незрозуміло, чи злетить: що відомо про ракету Буревісник і чи несе вона загрози для України

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про начебто “останнє успішне випробування” крилатої ракети з ядерною силовою установкою Буревісник.

Що це за ракета та чи несе вона загрози – далі в матеріалі.

Що відомо про можливе випробування Буревісника

Зараз дивляться

Про випробування ракети на території РФ Путін повідомив на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай 5 жовтня.

– Ми практично закінчили роботу над сучасними видами стратегічної зброї… Проведено останнє успішне випробування Буревісника. Крилата ракета глобальної дальності з руховою ядерною установкою, – стверджував диктатор.

Чому випробування “останнє”, він не уточнив, як і те, чи приймуть тепер цю ракету на озброєння окупаційної армії РФ.

Раніше американська газета The New York Times писала, що Росія або вже провела, або готується до випробувань ракети Буревісник (SSC-X-9 Skyfall за класифікацією НАТО). Видання посилалося на супутникові знімки та авіаційні дані.

Випробування начебто мало відбутися на території полігону Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Satellite imagery and aviation data suggest that Russia may be preparing to test an experimental nuclear-powered cruise missile — or may have recently tested one — with a theoretical range of thousands of miles, according to a New York Times analysis.https://t.co/rrosrtV3Wb — The New York Times (@nytimes) October 2, 2023

Уперше про розробку Буревісника Путін розповідав у посланні Федеральним зборам у 2018 році.

NYT, посилаючись на дані некомерційної групи Nuclear Threat Initiative, зазначає, що Росія з 2017 по 2019 рік провела 13 випробувань ракети Буревісник. І всі вони були невдалими.

За інформацією офіційних осіб США, в 2019 році ракета вибухнула після аварії, внаслідок чого загинули семеро людей. Це сталося на полігоні в Архангельській області. Тоді лікарі в костюмах з радіаційним захистом звозили поранених до місцевої обласної лікарні.

У Вашингтоні вважають, що під час найуспішнішого випробувального польоту Буревісника, який тривав трохи більше двох хвилин, ракета пролетіла 35 км і впала в море. При цьому проєктна дальність польоту, за оцінками, має становити близько 14 тис. миль (понад 22,5 тис. км).

Під час ще одного випробування ядерний реактор ракети не вдалося активувати, внаслідок чого вона впала лише за кілька кілометрів від місця запуску.

Чи існують загрози для України

Військовий аналітик Петро Черник у коментарі Фактам ICTV пояснив, що Буревісник – це зброя стратегічного значення, міжконтинентальна крилата ракета з ядерним двигуном.

Такою зброєю зазвичай завдають ударів по об’єктах на інших континентах.

– Це зброя ядерного удару і не має жодного стосунку до України у війні. Це треба розуміти, – наголосив Черник.

Він додав, що заява російського диктатора про Буревісник у першу чергу орієнтована на російське населення. У Кремлі намагаються “підгодувати” росіян черговою порцією заяв про “непереможність” РФ.

– Вони видають бажане за дійсне. Якби все було так насправді, вони б те показали (випробування ракети Буревісник, – Ред.). Це в першу чергу пропаганда для власного населення. Головний індикатор – покажіть. Нічого не показали, – заявив Черник.

Військовий експерт вважає, що у РФ немає реальної можливості для повноцінного виробництва подібних ракет.

Водночас він звернув увагу, що про цю російську зброю “немає практично жодної інформації”.

– Щоб дати їй оцінку, має з’явитися ціла низка тактико-технічних характеристик. І фахівці мають це обговорити, – додав Черник.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в етері одного з українських телеканалів повідомив, що ракета Буревісник призначена для обміну ядерними ударами в умовах гіпотетичної третьої світової війни РФ проти країн НАТО, зокрема США.

– Буревісник створена для ситуації “судного дня”, третьої світової війни. Це єдиний шанс її використання. Тому ніякої додаткової загрози для України вона не становить і становити не буде, – зазначив Катков.

Що відомо про ракету Буревісник

Інформації про цю російську розробку небагато. В РФ переконували, що ракета має “практично необмежену дальність” і “непередбачувану траєкторію польоту”, а тому буде невразлива для протиракетної оборони противника.

За твердженням російських пропагандистських ЗМІ, зовні ракета начебто має бути схожа на крилату ракету Х-101. Стартовий двигун Буревісника – твердопаливний, а в польоті має активуватися ядерний реактивний двигун. Це теоретично має дозволити Буревіснику залишатися в повітрі тривалий час.

Довжина ракети на старті має становити 12 м, а в польоті – 9 м. Корпус за деякими даними має форму еліпса.

За даними некомерційної організації Nuclear Threat Initiative, на яку посилається видання NYT, теоретично Буревісник може використовуватися як інструмент “другої хвилі ядерного удару”, після застосування міжконтинентальних балістичних ракет. У Кремлі переконували, що ця зброя здатна обійти існуючу оборону США.

NYT із посиланням на експертів пише, що ракета Буревісник небезпечна не лише своєю здатністю нести ядерну боєголовку, а й виділяти шкідливі радіоактивні викиди (якщо, наприклад, вона вибухне чи вийде з ладу під час випробувань).

Водночас аналітики профільного військового порталу Defense Express зазначають, що, судячи з публікацій російської пропаганди, “виникає сумнів, а чи зможе взагалі полетіти ракета Буревісник”. Адже російські конструктори хочуть використовувати у ній специфічну силову установку: реактор, який має нагрівати повітря до такої температури, щоб це створювало реактивну тягу.

Цей реактор повинен вмикатися вже під час польоту. Із якою швидкістю при цьому має летіти Буревісник, достеменно невідомо.

У Defense Express звертають увагу, що самі окупанти визнавали, що під час як мінімум кількох випробувань на борту ракети був не справжній міні-реактор, а його “електричний імітатор”. До того ж бойова частина під Буревісник не була сконструйована (і невідомо, чи є вона досі).

Тобто все, що відомо про цю ракету, – це низка невдалих випробувань, одне з яких загалом завершилося катастрофою в 2019 році.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський попереджав, що РФ до кінця 2023 року, ймовірно, посилить ядерні погрози. Глава держави посилався на дані української розвідки.

Джерело: Defense Express

Фото: ГУР Міноборони України

Джерело : Еспресо, NYT, Медуза

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.