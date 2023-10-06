Вибори в США-2024: хто балотується в президенти та до чого готуватися Україні

Президентські перегони в Сполучених Штатах Америки набирають обертів. І хоч самі вибори відбудуться більш ніж за рік – 5 листопада 2024 року, вже зараз важливо розуміти, хто претендує на найвищу посаду в США та як політичні процеси можуть вплинути на підтримку України.

Про кандидатів у президенти, рівень їхньої підтримки та вплив виборів у США на допомогу нашій державі – далі в матеріалі.

Хто балотується в президенти США 2024

Зараз дивляться

Як інформує видання The New York Times, наразі 17 осіб є потенційними кандидатами на посаду президента США. Серед них – 13 республіканців, троє демократів і один кандидат від третьої партії.

• Демократична партія

Від Демократичної партії на другий термін висувається чинний президент США Джо Байден.

На найвищу посаду в США від демократів також претендують письменниця, політична діячка, активістка Маріанна Вільямсон та адвокат Роберт Кеннеді-молодший.

• Республіканська партія

Вдруге очолити країну прагне 45-й президент США Дональд Трамп.

Серед інших кандидатів-республіканців: губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, колишня представниця США при ООН Ніккі Гейлі, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент США Майк Пенс, американський сенатор Тім Скотт, бізнесмен Перрі Джонсон, ексгубернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор штату Північна Дакота Дуг Бургум, колишній член Палати представників США Вілл Герд, радіоведучий Ларрі Елдер, бізнесмен і пастор Раян Бінклі.

Один кандидат уже вибув із перегонів. Це мер Маямі, республіканець Френсіс Суарес. Він завершив свою передвиборчу кампанію в серпні – після того, як не потрапив на перші дебати.

• Партія зелених

Від цієї партії свою кандидатуру висунув політичний активіст, філософ, письменник, науковець і викладач Корнел Вест.

Про що свідчать опитування

Згідно з початковими опитуваннями, є всі шанси, що за посаду президента, як і в 2020 році, змагатимуться Джо Байден і Дональд Трамп.

Так, Байден лідирує в перегонах на номінацію від Демократичної партії з показником понад 61%. Про це свідчать дані ресурсу FiveThirtyEight, який належить телеканалу ABC News і узагальнює показники всіх останніх опитувань, які стосуються президентських виборів у США.

Роберт Кеннеді-молодший має підтримку на рівні близько 17%. Маріанна Вільямсон, за даними деяких опитувань, набирала близько 8% на президентських праймериз (станом на середину вересня).

Тобто чинний президент США поки що стикається лише із символічною конкуренцією на праймериз Демократичної партії.

Дональд Трамп так само лідирує в перегонах на номінацію від Республіканської партії. Наразі він суттєво випереджає інших претендентів із показником понад 57% (за даними FiveThirtyEight).

Рон ДеСантіс має понад 14% підтримки на республіканських праймеріз, Ніккі Гейлі – близько 8%, Вівек Рамасвамі – понад 7%, Майк Пенс – 4%, Кріс Крісті – 2,7%, Тім Скотт – 2,3%. Інші претенденти не набирають і 1% підтримки.

За даними опитування NPR/PBS NewsHour/Marist National, Байден має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців у США, а Трамп – 47%.

Нещодавнє опитування Economist/YouGov показало, що 45% зареєстрованих виборців обрали б Байдена, якби вибори президента відбувалися вже сьогодні. А за Трампа проголосували б 40%. Загалом 14% зареєстрованих виборців не підтримують ані Трампа, ані Байдена.

За даними опитування NBC News, Байден і Трамп мають приблизно однакову підтримку серед зареєстрованих виборців (46% проти 46%).

Демократична партія: що відомо про кандидатів

Джо Байден

• Ключові факти біографії

Джо Байден народився 20 листопада 1942 року в Скрентоні, штат Пенсильванія, у католицькій родині вихідців з Ірландії. Згодом родина переїхала в Клеймонт, штат Делавер.

Після закінчення коледжу Байден вступив до університету Делавера, де вивчав історію та політологію. Згодом він захистив ступінь доктора правознавства в юридичному коледжі Сіракузського університету (штат Нью-Йорк).

У 1972 році Байден був обраний до Сенату США від Демократичної партії, ставши одним із наймолодших сенаторів в американській історії.

Він неодноразово переобирався до Сенату. Байден входив до складу комітету з міжнародних відносин та юридичного комітету, неодноразово очолював їх. Загалом політик присвятив роботі в Сенаті понад 35 років свого життя.

Маючи значний досвід у міжнародній політиці, Байден двічі поспіль обіймав посаду віцепрезидента США за президентства Барака Обами (з 2009-го по 2017 рік).

Байден тричі пробував балотуватися на посаду президента США. У 1988 році, а згодом у 2008 році він не зміг отримати номінацію від Демократичної партії та знімав свою кандидатуру.

Однак президентські перегони 2020-го були для нього успішними. Джо Байден переміг опонента-республіканця Дональда Трампа і з 20 січня 2021 року обійняв посаду президента Сполучених Штатів.

Він став другим після Джона Кеннеді президентом-католиком і найстаршим лідером держави в історії США.

У квітні 2023 року Джо Байден офіційно оголосив, що планує взяти участь у президентських виборах-2024. Він згадав про необхідність “стати на захист демократії” та “відстоювати фундаментальні свободи”, закликавши американців “закінчити роботу”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

• Особисті трагедії

Незабаром після обрання до Сенату в політика трапилася особиста трагедія: у грудні 1972 року в автокатастрофі загинули його дружина Нейлія і маленька донька Наомі. Двоє синів – Бо та Гантер – зазнали серйозних травм, але вижили.

У 1977 році Джо Байден одружився вдруге – з Джил Трейсі Джейкобс, викладачкою англійської мови. У них народилася дочка Ешлі.

Старший син чинного президента, генеральний прокурор штату Делавер Бо Байден помер від раку мозку в 2015 році. А юрист Гантер Байден багато років боровся з алкогольною і наркотичною залежністю.

• Позиція щодо України

Джо Байден активно займався “українським питанням”, ще бувши віцепрезидентом в адміністрації Обами. Він неодноразово відвідував Україну з візитами та підтримував нашу державу у розв’язаному РФ збройному конфлікті на Донбасі.

Ця політика продовжилася і після обрання Байдена президентом.

Під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України Вашингтон регулярно надає пакети військової, фінансової та гуманітарної допомоги, запроваджує санкції проти агресора. Адміністрація Байдена, хоч і після дискусій і роздумів, схвалила надання Україні реактивних артилерійських систем HIMARS, танків Abrams, навчання наших пілотів на винищувачах F-16.

Джо Байден неодноразово наголошував, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно.

– Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американську підтримку України було перервано, – заявив днями американський президент після того, як Конгрес не зміг включити допомогу для ЗСУ в резолюцію про тимчасове фінансування уряду.

• Виклики президентської кампанії

Низка опитувань свідчать про стурбованість американських виборців через вік Джо Байдена. На момент виборів у 2024 році йому буде майже 82 роки.

Згідно з опитуванням NBC, 74% зареєстрованих виборців заявили, що серйозно (59%) або помірно стурбовані (15%) через вік Байдена та стан його здоров’я. А за даними вересневого опитування CNN, 56% виборців Демократичної партії “серйозно стурбовані” тим, що вік Байдена може негативно вплинути на рівень його компетентності.

Іншими викликами для чинного президента США під час виборів є федеральне обвинувачення проти його сина Гантера Байдена, а також ініційоване республіканцями в Конгресі розслідування щодо імпічменту. Як свідчить опитування NBC News, більшість виборців (56%) виступають проти проведення Конгресом слухань щодо імпічменту для усунення Байдена з посади.

Роберт Кеннеді-молодший

• Ключові факти біографії

Роберт Френсіс Кеннеді-молодший – американський юрист-еколог. Народився 17 січня 1954 року у Вашингтоні, округ Колумбія. Здобував освіту в Гарвардському університеті та Лондонській школі економіки.

Він є членом однієї з найвідоміших політичних родин Сполучених Штатів. Його батька – генпрокурора США, сенатора Роберта Кеннеді-старшого застрелили в 1968 році, коли той балотувався на посаду президента від Демократичної партії.

У 1963 році був убитий його дядько – 35-й президент США Джон Кеннеді.

Останнім часом Роберт Кеннеді-молодший є одним із провідних представників руху проти вакцин. Його зусилля активізувалися після пандемії коронавірусу та розроблення Covid-вакцини.

У 2021 році Кеннеді випустив книгу The Real Anthony Fauci (Справжній Ентоні Фаучі), в якій звинуватив головного лікаря-інфекціоніста США у сприянні “історичному державному перевороту проти західної демократії” та пропагував недоведені методи лікування Covid-19.

У квітні 2023 року Роберт Кеннеді-молодший висунув свою кандидатуру в президенти від Демократичної партії. Однак за даними західних ЗМІ, вже 9 жовтня він може оголосити, що братиме учать у виборах як незалежний кандидат.

Цікаво, що його син Конор Кеннеді воював за Україну в складі Інтернаціонального легіону проти окупаційної армії РФ.

• Позиція щодо України

На сайті передвиборчої кампанії Кеннеді сказано, що він хоче знайти “дипломатичне рішення, яке принесе мир в Україну”.

– Ми запропонуємо відвести наші війська та ракети, здатні нести ядерну зброю, від кордонів РФ. Росія виведе свої війська з України та гарантує її свободу й незалежність. Миротворці ООН гарантуватимуть мир російськомовним східним регіонам, – так описано бачення Кеннеді щодо припинення війни.

Він також звинувачував Білий дім у начебто “використанні України для досягнення більшої геополітичної мети послаблення РФ”.

Водночас Кеннеді визнає, що українці є “жертвами жорстокого російського вторгнення”.

Маріанна Вільямсон

• Ключові факти біографії

Маріанна Вільямсон – письменниця, авторка бестселерів про духовний розвиток, активістка, політик-демократ. Вона народилася 8 липня 1952 року в Г’юстоні, штат Техас, у родині імміграційного адвоката і домогосподарки.

Після закінчення школи в рідному місті Вільямсон кілька років вивчала театр та філософію в коледжі Помона в Клермонті, штат Каліфорнія, проте покинула навчання.

Це не завадило їй стати мотиваційним оратором та авторкою книг.

У 1992 році Маріанна Вільямсон опублікувала свою першу книгу A Return to Love (Повернення до любові) про власний шлях духовного розвитку. Книга стала популярною і була визнана бестселером №1 за версією New York Times після запрошення авторки на Шоу Опри Вінфрі. Ця подія змінила життя Вільямсон.

Згодом вона неодноразово з’являлася в ток-шоу Опри. ЗМІ називають Вільямсон “духовним учителем” і порадницею Вінфрі.

З 1992 року було опубліковано ще понад 10 книг, три з яких визнані бестселерами за версією New York Times.

У 2014 році Вільямсон балотувалася як незалежна кандидатка до Конгресу США, проте невдало.

У березні цього року Вільямсон оголосила про рішення висувати свою кандидатуру на президентських виборах-2024. Це вже друга її спроба обійняти найвищу посаду в США (вперше це сталося на виборах-2020).

• Позиція щодо України

Останнім часом Маріанна Вільямсон заявляла, що є “законне виправдання” військової підтримки з боку західних союзників для України, і що вона “здебільшого підтримує” політику Білого дому в цьому питанні.

– Якби ми припинили військову підтримку України просто зараз, України не було б. Для мене це неприйнятно, – зазначала вона в інтерв’ю ABC News.

Хоча ще на початку повномасштабного вторгнення РФ письменниця заявила, що США “протягом років заохочували поведінку України, яка становила загрозу для сфери впливу РФ”.

Згодом Вільямсон уточнила свою позицію, наголосивши, що політика США жодним чином не виправдовує дій диктатора Володимира Путіна. Вона також визнала, що зараз Кремль неможливо змусити сісти за стіл переговорів, оскільки путінський режим налаштований на війну.

Вільямсон засудила рішення Білого дому передати Україні касетні боєприпаси, назвавши його “нелюдським”.

Республіканська партія: що відомо про лідерів опитувань

Дональд Трамп

• Ключові факти біографії

Дональд Джон Трамп – американський політик, підприємець, власник готелів та казино, мільярдер, колишній телевізійник, 45-й президент США від Республіканської партії (з 20 січня 2017-го до 20 січня 2021 року).

Він народився та виріс у Квінзі (Нью-Йорк) 14 червня 1946 року, в родині багатого американського забудовника Фредеріка Трампа. Бабуся і дідусь політика по батьківській лінії були іммігрантами з Німеччини

Трамп навчався у Нью-Йоркській військовій академії, де активно займався спортом, був членом команд з футболу та капітаном бейсбольної команди. Згодом він здобував освіту у Фордгемському університеті та школі бізнесу Пенсільванського університету.

Трамп очолив заснований його батьком бізнес із нерухомості, перейменувавши його на The Trump Organization. Компанія займається нерухомістю, брокерськими продажами, інвестує в готелі, курорти, хмарочоси, поля для гольфу в різних країнах, володіє нерухомістю на Мангеттені.

Видання Forbes оцінює статки Трампа в $2,6 млрд.

Політик деякий час володів брендом конкурсів краси Міс Всесвіт (з 1996-го до 2015 року). Він також продюсував і вів телевізійне реаліті-шоу Учень (The Apprentice).

Дональд Трамп виграв президентські вибори 2016 року, здобувши перемогу над кандидаткою від Демократичної партії Гілларі Клінтон, і став 45-м президентом США.

Під час свого президентства він підписав указ про будівництво “стіни” на кордоні між США та Мексикою, заборонив в’їзду громадянам низки мусульманських країн, вивів Сполучені Штати із кліматичної угоди.

На президентських виборах-2020 Трамп програв демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголошували імпічмент. Вперше це сталося в 2019 році. Приводом стала заява анонімного інформатора та публікація в ЗМІ стенограми телефонної розмови Трампа із Володимиром Зеленським. Політика звинуватили у тиску на президента України щодо розслідування справи сина Джо Байдена перед черговими президентськими виборами в США.

Удруге імпічмент Трампу оголосили в січні 2021 року, за тиждень до закінчення терміну його президентських повноважень. Приводом стали звинувачення у підбурюванні натовпу його прихильників до штурму Капітолію. Однак Сенату США не вистачило голосів, щоб засудити Трампа.

Дональд Трамп одружений втретє на Меланії Кнаусс, має п’ятьох дітей.

• Позиція щодо України

Дональд Трамп відзначився низкою суперечливих заяв щодо війни в Україні. За день до повномасштабного вторгнення він назвав “геніальним” кроком рішення диктатора Путіна визнати “незалежність” терористичних формувань “ДНР/ЛНР”.

Згодом він заявляв, що на місці Джо Байдена домовився б із Росією про недопущення повномасштабного вторгнення в Україну навіть ціною окупації додаткових українських територій.

Трамп не зміг відповісти на запитання, хто, на його думку, має перемогти у війні РФ проти України. Крім того, він стверджував, що міг би змусити президентів України та РФ укласти мирну угоду протягом 24 годин.

У відповідь на це Володимир Зеленський нагадав, що Трамп уже мав можливість припинити війну, адже за часи його президентства Крим і частина Донбасу вже були окупованими.

• Виклики президентської кампанії

Що стосується Дональда Трампа, то проти нього висунули низку звинувачень, зокрема у шахрайстві, порушеннях при поводженні з секретними документами та в спробах скасувати свою поразку на президентських виборах 2020 року.

Попри те, що Трампу висунули серйозні кримінальні звинувачення, він все одно може брати участь у виборах. Як пояснює Голос Америки, американська Конституція не містить відвертої заборони балотуватися в президенти особі, яку обвинуватили в скоєнні злочину. Хоча досі такого прецеденту не було.

Водночас 14 поправка до Конституції США забороняє особі обіймати посаду президента, якщо вона брала участь у “заворушенні чи повстанні” проти Сполучених Штатів. Тож зараз серед юридичних експертів відбуваються дискусії, чи можна на практиці застосувати цю поправку, щоб позбавити Трампа можливості балотуватися.

Згідно з опитуванням NBC News, майже дві третини виборців стурбовані численними судовими процесами проти Трампа (62%). А опитування Politico показало, що більш ніж половина виборців підтримали б відсторонення експрезидента від участі у виборах 2024 року. Зокрема, 51% опитаних відповіли, що 14 поправка Конституції забороняє Трампу знову балотуватися через події під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Рон ДеСантіс

• Ключові факти біографії

Рональд ДеСантіс – американський політик-республіканець, юрист. Народився 14 вересня 1978 року в Джексонвіллі, штат Флорида. Його матір працювала медсестрою, а батько був телевізійним інженером.

Закінчив Єльський університет, де вивчав історію, а згодом здобув ступінь доктора права у Гарвардському університеті.

З 2005 по 2010 рік ДеСантіс служив у Військово-морських силах США, побував в Іраку, дослужився до звання лейтенанта. Був нагороджений медалями. Після закінчення активної військової служби став членом резерву ВМС.

ДеСантіс викладав історію у Дарлінгтонській школі у штаті Джорджія, працював у в’язниці Гуантанамо, а також спеціальним помічником прокурора у Флориді.

У 2013 році ДеСантіс став членом Палати представників американського Конгресу.

А в 2018 році він виграв праймериз Республіканської партії на посаду губернатора Флориди, отримавши підтримку Дональда Трампа. У листопаді 2022 року його переобрали на цю посаду з рекордною перевагою голосів.

За час губернаторства ДеСантіс відзначився опозицією до суворих карантинних обмежень під час пандемії коронавірусу. Крім того, він підписав закон, який забороняє аборти після шести тижнів вагітності.

Десантіса вважають ключовим суперником Трампа на республіканських праймеріз під час президентських виборів-2024.

• Позиція щодо України

Політик публічно висловився про війну в Україні на п’ятий день повномасштабного вторгнення РФ. Він заявив, що Європа та США замало зробили для того, щоб переконати Путіна не нападати. Йдеться про санкції на продаж російської нафти та газу, які на той момент не були запроваджені.

Губернатор Флориди також вважає, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США, оскільки американські політики мають зосередитися на власній країні.

Він назвав війну в Україні далекою від сфери інтересів США “територіальною суперечкою”, однак після хвилі критики відмовився від своїх слів.

Рон Десантіс є одним із тих кандидатів-республіканців, які виступають проти так званої “необмеженої підтримки” України. Він наголосив, що в разі обрання його президентом будь-яка підтримка України з боку США залежатиме від збільшення підтримки з боку країн Європи.

В одному з інтерв’ю він повідомив, що хотів би бачити “врегулювання” війни в Україні до 2025 року. Проте армія США не повинна бути втягнена у бойові дії.

Ніккі Гейлі

• Ключові факти біографії

Ніккі Гейлі народилася 20 січня 1972 року в місті Бамберг, штат Південна Кароліна, в родині іммігрантів з Індії. Батько Гейлі викладав біологію, а мати відкрила власне підприємство.

Ніккі Гейлі вивчилася на бакалавра в галузі бухгалтерського обліку в Університеті Клемсона. Вона працювала в корпорації FCR, що займається утилізацією відходів, а згодом перейшла в фірму своєї матері Exotica International, яка випускає одяг.

У 2004 році Гейлі була обрана до Палати представників штату Південна Кароліна, ставши першою американкою індійського походження, яка обійняла цю посаду.

2010 року її обрали губернатором Південної Кароліни. Вона стала першою жінкою на цій посаді у штаті та наймолодшим на той момент губернатором у США. У 2014 році Гейлі переобрали на посаду губернатора.

У 2017 році Дональд Трамп призначив її постійною представницею США при ООН. На цій посаді Гейлі пропрацювала до кінця 2018 року.

У разі успіху на праймериз Гейлі стане першою жінкою та першою американкою азійського походження, яку висунуть на посаду президента від Республіканської партії.

Згідно з останніми опитуваннями, Ніккі Гейлі наразі випереджає Рона ДеСантіса в кількох штатах, таких, як Нью-Гемпшир і Південна Кароліна.

• Позиція щодо України

Ніккі Гейлі виступає за продовження довготривалої допомоги Україні. Вона критикувала Трампа і ДеСантіса через їх позицію щодо вторгнення РФ.

– Це в інтересах нашої національної безпеки, щоб Україна перемогла, – наголошувала Гейлі.

Вона пояснювала, що не можна називати агресію РФ “територіальною суперечкою” чи закликати до нейтралітету США в цьому питанні.

Чи вплинуть вибори в США на допомогу Україні: думки експертів

Політолог Олег Саакян у коментарі Фактам ICTV пояснив, що на українському питанні політики в США зараз здобувають собі “електоральні бали”. І представники трампістського крила Республіканської партії радикалізуватимуть риторику.

Досі лунали тези, що потрібно концентруватися на внутрішніх проблемах, а не на Україні. А зараз “уже відбулося загострення цієї теми до того, що нібито особливої різниці між Україною та РФ немає, і хороших хлопців у цій війні немає”.

– І це для нас дійсно загрозлива ситуація, тому що ключова підвалина, через яку американське суспільство готове підтримувати Україну, це саме свобода й готовність звитяжно захищатися від несправедливої агресії. Тож підмивання цього підґрунтя буде найбільш негативним наслідком цієї виборчої кампанії, – розповів Саакян.

Водночас політолог наголосив, що така передвиборча риторика частини політиків у США не обвалить підтримку України. Адже нас підтримують демократи і частина (“до половини”) республіканців.

– Ситуація така, що в горнилі виборчого процесу ми з двопартійної підтримки отримаємо півторапартійну. Це також робоча схема, яка дозволяє ухвалювати всі ключові для нас рішення, – зазначив Саакян.

Водночас він не виключив, що ухвалення рішень щодо України можуть ускладнюватися і вимагати внутрішньополітичних компромісів.

Політолог наголосив, що адміністрація Джо Байдена не змінюватиме своїх підходів щодо підтримки України та російсько-української війни оскільки “це здаватиметься непослідовністю і розпискою в тому, що попередня політика була хибною”. Під час виборчої кампанії зміна риторики вдарить по електоральній підтримці.

А серед республіканців українська тема сприймається “через призму внутрішньоамериканських подій”. Зокрема в контексті штурму Капітолія прихильниками Трампа та заяв демократів про необхідність захисту демократії.

– І тому коли йдеться, що Україна захищає демократію, це у внутрішньополітичному контексті в США часто сприймається республіканською частиною як відсилання до Трампа – як загрози демократії. Для нас важливо акцентувати увагу на цінностях свободи, справедливості, безпеки, а не тільки демократії, – вважає Олег Саакян.

Як буде розвиватися ситуація після виборів – залежить від того, хто стане президентом. Політолог уточнив, що підтримка України в США “базується не стільки на інституційних підвалинах, скільки на політичних”, а тому залежить від особистостей при владі.

Олег Саакян також висловив думку, що Україні варто більше сконцентруватися “на диверсифікації воєнної допомоги”, адже “ключ до підтримки США лежить у Європі”.

На думку політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича, нам зараз варто готуватися до того, що допомогу від США “як мінімум затримають”. Це пов’язано із внутрішньополітичною кризою, останніми подіями в Конгресі.

Рейтерович уточнив, що ця криза “пов’язана не з Україною, а з підготовкою до виборів”. Однак її вирішення може зайняти достатньо тривалий період часу.

– Швидше за все, допомога Україні за якимись пунктами може бути дещо уніфікована. Їм доведеться чимось пожертвувати, щоб задовольнити заяви, з якими будуть виступати навіть помірковані республіканці, – розповів політолог у коментарі Фактам ICTV.

А далі все залежатиме від сценаріїв завершення виборів. Найбільш позитивний для України – це перемога Джо Байдена.

– Але навіть у разі, наприклад, перемоги Трампа, зрозуміло, що спочатку жодних кардинальних змін у ставленні до України не буде. Тому що президент у США – це не диктатор, не аналог Путіна. Він змушений буде все узгоджувати з Конгресом. У Сенаті більшість – демократи. А за традицією, якщо переможе Трамп, то на наступних довиборах до Конгресу можуть перемогти демократи. Вони будуть мати там більшість і просто не дадуть призупинити допомогу чи піти на якісь незрозумілі переговори з РФ, – додав Рейтерович.

Політолог прогнозує, що за будь-який сценаріїв кардинальної, повної відмови від підтримки України не буде, оскільки проти цього виступають не лише демократи, а й значна частина республіканців.

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