Вибори в США-2024: хто балотується в президенти та до чого готуватися Україні

Президентські перегони в Сполучених Штатах Америки набирають обертів. І хоч самі вибори відбудуться більш ніж за рік – 5 листопада 2024 року, вже зараз важливо розуміти, хто претендує на найвищу посаду в США та як політичні процеси можуть вплинути на підтримку України.

Про кандидатів у президенти, рівень їхньої підтримки та вплив виборів у США на допомогу нашій державі – далі в матеріалі.

Хто балотується в президенти США 2024

Як інформує видання The New York Times, наразі 17 осіб є потенційними кандидатами на посаду президента США. Серед них – 13 республіканців, троє демократів і один кандидат від третьої партії.

• Демократична партія

Від Демократичної партії на другий термін висувається чинний президент США Джо Байден.

На найвищу посаду в США від демократів також претендують письменниця, політична діячка, активістка Маріанна Вільямсон та адвокат Роберт Кеннеді-молодший.

• Республіканська партія

Вдруге очолити країну прагне 45-й президент США Дональд Трамп.

Серед інших кандидатів-республіканців: губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, колишня представниця США при ООН Ніккі Гейлі, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент США Майк Пенс, американський сенатор Тім Скотт, бізнесмен Перрі Джонсон, ексгубернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор штату Північна Дакота Дуг Бургум, колишній член Палати представників США Вілл Герд, радіоведучий Ларрі Елдер, бізнесмен і пастор Раян Бінклі.

Один кандидат уже вибув із перегонів. Це мер Маямі, республіканець Френсіс Суарес. Він завершив свою передвиборчу кампанію в серпні – після того, як не потрапив на перші дебати.

• Партія зелених

Від цієї партії свою кандидатуру висунув політичний активіст, філософ, письменник, науковець і викладач Корнел Вест.

Про що свідчать опитування

Згідно з початковими опитуваннями, є всі шанси, що за посаду президента, як і в 2020 році, змагатимуться Джо Байден і Дональд Трамп.

Так, Байден лідирує в перегонах на номінацію від Демократичної партії з показником понад 61%. Про це свідчать дані ресурсу FiveThirtyEight, який належить телеканалу ABC News і узагальнює показники всіх останніх опитувань, які стосуються президентських виборів у США.

Роберт Кеннеді-молодший має підтримку на рівні близько 17%. Маріанна Вільямсон, за даними деяких опитувань, набирала близько 8% на президентських праймериз (станом на середину вересня).

Тобто чинний президент США поки що стикається лише із символічною конкуренцією на праймериз Демократичної партії.

Дональд Трамп так само лідирує в перегонах на номінацію від Республіканської партії. Наразі він суттєво випереджає інших претендентів із показником понад 57% (за даними FiveThirtyEight).

Рон ДеСантіс має понад 14% підтримки на республіканських праймеріз, Ніккі Гейлі – близько 8%, Вівек Рамасвамі – понад 7%, Майк Пенс – 4%, Кріс Крісті – 2,7%, Тім Скотт – 2,3%. Інші претенденти не набирають і 1% підтримки.

За даними опитування NPR/PBS NewsHour/Marist National, Байден має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців у США, а Трамп – 47%.

Нещодавнє опитування Economist/YouGov показало, що 45% зареєстрованих виборців обрали б Байдена, якби вибори президента відбувалися вже сьогодні. А за Трампа проголосували б 40%. Загалом 14% зареєстрованих виборців не підтримують ані Трампа, ані Байдена.

За даними опитування NBC News, Байден і Трамп мають приблизно однакову підтримку серед зареєстрованих виборців (46% проти 46%).

Демократична партія: що відомо про кандидатів

Джо Байден

• Ключові факти біографії

Джо Байден народився 20 листопада 1942 року в Скрентоні, штат Пенсильванія, у католицькій родині вихідців з Ірландії. Згодом родина переїхала в Клеймонт, штат Делавер.

Після закінчення коледжу Байден вступив до університету Делавера, де вивчав історію та політологію. Згодом він захистив ступінь доктора правознавства в юридичному коледжі Сіракузського університету (штат Нью-Йорк).

У 1972 році Байден був обраний до Сенату США від Демократичної партії, ставши одним із наймолодших сенаторів в американській історії.

Він неодноразово переобирався до Сенату. Байден входив до складу комітету з міжнародних відносин та юридичного комітету, неодноразово очолював їх. Загалом політик присвятив роботі в Сенаті понад 35 років свого життя.

Маючи значний досвід у міжнародній політиці, Байден двічі поспіль обіймав посаду віцепрезидента США за президентства Барака Обами (з 2009-го по 2017 рік).

Байден тричі пробував балотуватися на посаду президента США. У 1988 році, а згодом у 2008 році він не зміг отримати номінацію від Демократичної партії та знімав свою кандидатуру.

Однак президентські перегони 2020-го були для нього успішними. Джо Байден переміг опонента-республіканця Дональда Трампа і з 20 січня 2021 року обійняв посаду президента Сполучених Штатів.

Він став другим після Джона Кеннеді президентом-католиком і найстаршим лідером держави в історії США.

У квітні 2023 року Джо Байден офіційно оголосив, що планує взяти участь у президентських виборах-2024. Він згадав про необхідність “стати на захист демократії” та “відстоювати фундаментальні свободи”, закликавши американців “закінчити роботу”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023