БпЛА двічі за два тижні атакували Сочі, де розташована резиденція Путіна – британська розвідка
Протягом останніх двох тижнів дрони вже двічі атакували російське курортне місто Сочі, де знаходиться резиденція диктатора Володимира Путіна.
Факт атак підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
У відомстві зазначають, що за даними ЗМІ під час атаки 1 жовтня 2023 року в аеропорту Сочі було пошкоджено майданчик для гелікоптерів.
Попередня атака дронів сталася 20 вересня цього року, спричинивши масштабну пожежу в нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зареєстрований удар по Сочі від початку повномасштабної війни РФ проти України.
– Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом РФ Володимиром Путіним і є літньою базою для багатьох представників російської еліти, – зазначили в розвідці.
У відомстві уточнили, що атаки дронів на Сочі є ще одним прикладом того, як путінська війна безпосередньо зачіпає населення РФ далеко від українського кордону.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/QD8uw7aoCh
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 7, 2023
Що відомо про атаки безпілотників на Сочі
Під час першої атаки 20 вересня спалахнула велика пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Адлері (мікрорайоні в Сочі). Було чути вибухи.
Журналісти-розслідувачі опозиційного проєкту Агентство звертали увагу, що місце атаки БпЛА знаходиться приблизно за 25 км від офіційної президентської резиденції Бочаров Ручей. Вона розташована в Центральному районі Сочі.
Зазначалося, що вперше БпЛА підлетіли так близько до сочинської резиденції Путіна.
Під час другої атака дронів 1 жовтня під удар потрапила стоянка російських вертольотів.
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