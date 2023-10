БпЛА двічі за два тижні атакували Сочі, де розташована резиденція Путіна – британська розвідка

Протягом останніх двох тижнів дрони вже двічі атакували російське курортне місто Сочі, де знаходиться резиденція диктатора Володимира Путіна.

Факт атак підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що за даними ЗМІ під час атаки 1 жовтня 2023 року в аеропорту Сочі було пошкоджено майданчик для гелікоптерів.

Попередня атака дронів сталася 20 вересня цього року, спричинивши масштабну пожежу в нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зареєстрований удар по Сочі від початку повномасштабної війни РФ проти України.

У відомстві уточнили, що атаки дронів на Сочі є ще одним прикладом того, як путінська війна безпосередньо зачіпає населення РФ далеко від українського кордону.

