БпЛА двічі за два тижні атакували Сочі, де розташована резиденція Путіна – британська розвідка

Протягом останніх двох тижнів дрони вже двічі атакували російське курортне місто Сочі, де знаходиться резиденція диктатора Володимира Путіна.

Факт атак підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що за даними ЗМІ під час атаки 1 жовтня 2023 року в аеропорту Сочі було пошкоджено майданчик для гелікоптерів.

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Попередня атака дронів сталася 20 вересня цього року, спричинивши масштабну пожежу в нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зареєстрований удар по Сочі від початку повномасштабної війни РФ проти України.

– Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом РФ Володимиром Путіним і є літньою базою для багатьох представників російської еліти, – зазначили в розвідці.

У відомстві уточнили, що атаки дронів на Сочі є ще одним прикладом того, як путінська війна безпосередньо зачіпає населення РФ далеко від українського кордону.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/QNq23TrRqi ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/QD8uw7aoCh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 7, 2023

Що відомо про атаки безпілотників на Сочі

Під час першої атаки 20 вересня спалахнула велика пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Адлері (мікрорайоні в Сочі). Було чути вибухи.

Журналісти-розслідувачі опозиційного проєкту Агентство звертали увагу, що місце атаки БпЛА знаходиться приблизно за 25 км від офіційної президентської резиденції Бочаров Ручей. Вона розташована в Центральному районі Сочі.

Зазначалося, що вперше БпЛА підлетіли так близько до сочинської резиденції Путіна.

Під час другої атака дронів 1 жовтня під удар потрапила стоянка російських вертольотів.

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