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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

БпЛА двічі за два тижні атакували Сочі, де розташована резиденція Путіна – британська розвідка

Дрон у небі
Фото: Pixabay

Протягом останніх двох тижнів дрони вже двічі атакували російське курортне місто Сочі, де знаходиться резиденція диктатора Володимира Путіна.

Факт атак підтвердило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що за даними ЗМІ під час атаки 1 жовтня 2023 року в аеропорту Сочі було пошкоджено майданчик для гелікоптерів.

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Попередня атака дронів сталася 20 вересня цього року, спричинивши масштабну пожежу в нафтосховищі поблизу аеропорту. Це був перший зареєстрований удар по Сочі від початку повномасштабної війни РФ проти України.

– Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов’язане з президентом РФ Володимиром Путіним і є літньою базою для багатьох представників російської еліти, – зазначили в розвідці.

У відомстві уточнили, що атаки дронів на Сочі є ще одним прикладом того, як путінська війна безпосередньо зачіпає населення РФ далеко від українського кордону.

Що відомо про атаки безпілотників на Сочі

Під час першої атаки 20 вересня спалахнула велика пожежа на нафтобазі неподалік аеропорту в Адлері (мікрорайоні в Сочі). Було чути вибухи.

Журналісти-розслідувачі опозиційного проєкту Агентство звертали увагу, що місце атаки БпЛА знаходиться приблизно за 25 км від офіційної президентської резиденції Бочаров Ручей. Вона розташована в Центральному районі Сочі.

Зазначалося, що вперше БпЛА підлетіли так близько до сочинської резиденції Путіна.

Під час другої атака дронів 1 жовтня під удар потрапила стоянка російських вертольотів.

Війна в Україні, Велика Британія, Дрони, Розвідка, Сочі
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