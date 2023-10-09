Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта

Росія хоче унормувати насилля, як ключовий інструмент міжнародних відносин, використовуючи ескалацію війни в Ізраїлі.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян, відповідаючи на запитання ведучого, яку вигоду отримує РФ від палестино-ізраїльського конфлікту.

Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі

– Будь-яка дестабілізація – це фактично переведення з виключення Росії як порушника в ситуацію – а так всі роблять. Якщо зараз Ізраїль буде діяти не скальпелем, а сокирою в напрямку ХАМАСа та з великими жертвами серед цивільних… Якщо Ізраїль на цьому злетить з гайок, то Росія скаже: дивіться підтримувана вашими держава зараз чинить фактично воєнні злочини. Ну що Нетаньяху поруч зі мною сяде, чи у вас подвійні стандарти, – сказав він.

Саакян додав, що в загостренні бойових дій в Ізраїлі також зацікавлений Іран.

Зараз дивляться

– Іран в силу своєї внутрішньополітичної кризи, їм необхідна війна з Ізраїлем, опосередкована чужими руками, яка б згуртувала б суспільство. Там договір Ізраїлю з Саудівською Аравією на підході був. У випадку її підписання це перевернуло геополітичну реальність на близькому Сході й запустило б процес миру і стабілізації ситуації. В чому не зацікавлені ісламісти-фундаменталісти, – зазначив експерт.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю підтвердило, що понад 600 ізраїльтян загинули внаслідок нападу ХАМАС. Наразі у лікарнях перебувають 2156 поранених, зокрема 20 у критичному стані й 330 важкопоранених.

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