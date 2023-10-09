Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Росія хоче унормувати насилля, як ключовий інструмент міжнародних відносин, використовуючи ескалацію війни в Ізраїлі. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян, відповідаючи на запитання ведучого, яку вигоду отримує РФ від палестино-ізраїльського конфлікту. 

Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі

–  Будь-яка дестабілізація – це фактично переведення з виключення Росії як порушника в ситуацію – а так всі роблять. Якщо зараз Ізраїль буде діяти не скальпелем, а сокирою в напрямку ХАМАСа та з великими жертвами серед цивільних… Якщо Ізраїль на цьому злетить з гайок, то Росія скаже: дивіться підтримувана вашими держава зараз чинить фактично воєнні злочини. Ну що Нетаньяху поруч зі мною сяде, чи у вас подвійні стандарти, – сказав він. 

Саакян додав, що в загостренні бойових дій в Ізраїлі також зацікавлений Іран.

Зараз дивляться

– Іран в силу своєї внутрішньополітичної кризи, їм необхідна війна з Ізраїлем, опосередкована чужими руками, яка б згуртувала б суспільство. Там договір Ізраїлю  з Саудівською Аравією на підході був. У випадку її підписання це перевернуло геополітичну реальність на близькому Сході й запустило б процес миру і стабілізації ситуації. В чому не зацікавлені ісламісти-фундаменталісти, – зазначив експерт. 

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю підтвердило, що понад 600 ізраїльтян загинули  внаслідок нападу ХАМАС. Наразі у лікарнях перебувають 2156 поранених, зокрема 20 у критичному стані й 330 важкопоранених.

Читайте також
Війна в Ізраїлі: як довго триватиме і чому атака ХАМАСу стала несподіванкою
Ізраїль-Палестина, війна

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Росія, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Терор відкрив занадто багато фронтів: Зеленський закликав до утворення міжнародної коаліції
Зеленський
Обстріл Росією Херсона і другий день війни в Ізраїлі: головні новини 8 жовтня
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Війна в Ізраїлі: як довго триватиме і чому атака ХАМАСу стала несподіванкою
Ізраїль-Палестина, війна
РФ поширює ІПСО про нібито продаж української зброї ХАМАС: чому це неможливо
Бойовики ХАМАС

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Чому Росії вигідна війна в Ізраїлі – відповіді експерта
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь