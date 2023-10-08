Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі

Залізний купол
Фото: Depositphotos

Провал розвідки, перевантаженість Залізного купола та підбиття з дрона сучасного танка Merkava – український військовий портал Defence Expres проаналізував, чому Ізраїль виявився неготовим до масованого нападу бойовиків ХАМАС.

Аналітики видання після першої доби бойових дій констатували, що останні події стали несподіванкою для ізраїльських силовиків.

– Й на першому місці – невдача розвідки. Попри те, що Ізраїль десятиріччями створював свою мережу, яка дозволяла йому попереджати атаки та заздалегідь нівелювати загрози терактів – система дала збій. Сама атака ХАМАС була підготовлена заздалегідь та відрізнялась масовістю та координованістю, – зауважують вони.

Зараз дивляться

Про це, на їхню думку, свідчить те, що паралельно з масованим ракетним обстрілом через укріплений кордон Сектору Гази ринулись мобільні групи на автомобілях та мотоциклах.

– Тобто підготовка до цієї атаки потребувала довготривалого прикладання значних сил. Але це не було помічено розвідкою Ізраїлю, або рішення щодо прийняття превентивних заходів не було прийнято, – йдеться в публікації.

Читайте також
Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 600: наслідки першої доби війни в Ізраїлі
ізраїль

Щодо спеціалізованого на перехопленні реактивних снарядів Залізного купола з доведеною ефективністю 80-90%, він пропустив удари ХАМАС по критичних об’єктах інфраструктури через масовість, оскільки будь-який ЗРК можливо перевантажити шляхом концентрації удару.

– І якщо навіть з 2200 ракет було перехоплено 90%, то все одно 220 з них прорвалось через протиракетний щит. Водночас при такому масованому запуску йдеться не лише про можливість комплексів перехопити частину цілей, а про наявність самих протиракет, після використання яких пускові мають бути перезаряджені і на цей час стають безпорадними, – пояснюють аналітики.

Також терористам вдалося за допомогою дрона, який скинув вибухівку, знищити один із найбільш захищених у світі танків – Merkava Mk 4.

Вони зауважують, що цей танк оснащений комплексом активного захисту Trophy, здатного перехоплювати на підльоті снаряди, ракети та реактивні гранати, проте не бачить та не може зреагувати на небезпеку у вигляді атаки з зеніту.

Проте вважають, що у Ізраїлю був час на адаптацію Trophy під протидію дронам, оскільки ХАМАС використовує їх не вперше.

– Тобто те, що дрони дійсно змінили поле бою, що було очевидно на прикладі війни в Україні, ігнорувалось армією, яка вважається однією з найбільш боєздатних у світі, – підсумували в Defence Expres.

Читайте також
Ізраїль офіційно в стані війни – що це означає
Ізраїль

Джерело: Defence Expres

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Палестина, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Херсону та області: серед 16 поранених – мати з 9-місячною дочкою
Обстріл Херсону 8 жовтня 2023
Україна солідарна з Ізраїлем: Зеленський мав екстрену розмову з Нетаньягу
Володимир Зеленський
Напад ХАМАС на Ізраїль відволікає увагу від агресії РФ проти України – Дуда
Анджей Дуда
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Шані Лук
Кількість загиблих ізраїльтян перевищила 600: наслідки першої доби війни в Ізраїлі
ізраїль

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь