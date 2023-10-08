Невдача розвідки та безпорадність ППО: висновки Defence Expres із подій в Ізраїлі

Провал розвідки, перевантаженість Залізного купола та підбиття з дрона сучасного танка Merkava – український військовий портал Defence Expres проаналізував, чому Ізраїль виявився неготовим до масованого нападу бойовиків ХАМАС.

Аналітики видання після першої доби бойових дій констатували, що останні події стали несподіванкою для ізраїльських силовиків.

– Й на першому місці – невдача розвідки. Попри те, що Ізраїль десятиріччями створював свою мережу, яка дозволяла йому попереджати атаки та заздалегідь нівелювати загрози терактів – система дала збій. Сама атака ХАМАС була підготовлена заздалегідь та відрізнялась масовістю та координованістю, – зауважують вони.

Зараз дивляться

Про це, на їхню думку, свідчить те, що паралельно з масованим ракетним обстрілом через укріплений кордон Сектору Гази ринулись мобільні групи на автомобілях та мотоциклах.

– Тобто підготовка до цієї атаки потребувала довготривалого прикладання значних сил. Але це не було помічено розвідкою Ізраїлю, або рішення щодо прийняття превентивних заходів не було прийнято, – йдеться в публікації.

Щодо спеціалізованого на перехопленні реактивних снарядів Залізного купола з доведеною ефективністю 80-90%, він пропустив удари ХАМАС по критичних об’єктах інфраструктури через масовість, оскільки будь-який ЗРК можливо перевантажити шляхом концентрації удару.

– І якщо навіть з 2200 ракет було перехоплено 90%, то все одно 220 з них прорвалось через протиракетний щит. Водночас при такому масованому запуску йдеться не лише про можливість комплексів перехопити частину цілей, а про наявність самих протиракет, після використання яких пускові мають бути перезаряджені і на цей час стають безпорадними, – пояснюють аналітики.

Також терористам вдалося за допомогою дрона, який скинув вибухівку, знищити один із найбільш захищених у світі танків – Merkava Mk 4.

Вони зауважують, що цей танк оснащений комплексом активного захисту Trophy, здатного перехоплювати на підльоті снаряди, ракети та реактивні гранати, проте не бачить та не може зреагувати на небезпеку у вигляді атаки з зеніту.

Проте вважають, що у Ізраїлю був час на адаптацію Trophy під протидію дронам, оскільки ХАМАС використовує їх не вперше.

– Тобто те, що дрони дійсно змінили поле бою, що було очевидно на прикладі війни в Україні, ігнорувалось армією, яка вважається однією з найбільш боєздатних у світі, – підсумували в Defence Expres.

Джерело: Defence Expres

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