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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після зустрічі двох диктаторів. Супутник фіксує різке збільшення залізничного руху між КНДР та РФ

Після зустрічі двох диктаторів. Супутник фіксує різке збільшення залізничного руху між КНДР та РФ
Фото: Getty Images

Супутниковий знімок залізничного об’єкта в північнокорейському місті Туманган, що на кордоні з Росією, 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів – загалом близько 73.

Про це повідомляє Beyond Parallel.

Крім товарних вагонів, на головній складській території комплексу просто неба можна побачити транспортувальні контейнери та обладнання.

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Рівень залізничного руху набагато вищий, ніж той, який Beyond Parallel спостерігав на об’єкті протягом останніх п’яти років, навіть до пандемії Covid-19.

Супутник фіксує різке збільшення залізничного руху між КНДР та РФ

beyondparallel

– Враховуючи, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії, – йдеться у повідомленні.

Водночас використання брезенту для накриття транспортних ящиків/контейнерів і обладнання унеможливлює остаточну ідентифікацію вантажів.

Зазначено, що саме в Тумангані вже фіксували російські залізничні вагони в листопаді 2022 року, коли США вперше заявили про постачання зброї з КНДР російським бойовикам ПВК Вагнера.

Аналітики відзначають, що в обмін на зброю та артилерію РФ може допомогти Північній Кореї з технологіями, зокрема пов’язаними з виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет.

Що відомо про співпрацю КНДР та Росії

Наприкінці серпня американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

В Білому домі попереджали, що Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть РФ зброю для війни проти України. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”.

Лунали припущення, що Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. А Росія натомість може надати зерно, нафту та високочутливі військові технології.

13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Далекому Сході. Було зазначено, що сторони досягли “задовільної угоди” щодо “негайних питань співпраці”. Водночас ні Путін, ні Кім Чен Ин, так і не зробили жодних офіційних заяв щодо конкретних домовленостей.

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Юн Сок Йоль

Володимир Путін, Кім Чен Ин, КНДР, Росія
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