Після зустрічі двох диктаторів. Супутник фіксує різке збільшення залізничного руху між КНДР та РФ

Супутниковий знімок залізничного об’єкта в північнокорейському місті Туманган, що на кордоні з Росією, 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів – загалом близько 73.

Про це повідомляє Beyond Parallel.

Крім товарних вагонів, на головній складській території комплексу просто неба можна побачити транспортувальні контейнери та обладнання.

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Рівень залізничного руху набагато вищий, ніж той, який Beyond Parallel спостерігав на об’єкті протягом останніх п’яти років, навіть до пандемії Covid-19.

– Враховуючи, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії, – йдеться у повідомленні.

Водночас використання брезенту для накриття транспортних ящиків/контейнерів і обладнання унеможливлює остаточну ідентифікацію вантажів.

Зазначено, що саме в Тумангані вже фіксували російські залізничні вагони в листопаді 2022 року, коли США вперше заявили про постачання зброї з КНДР російським бойовикам ПВК Вагнера.

Аналітики відзначають, що в обмін на зброю та артилерію РФ може допомогти Північній Кореї з технологіями, зокрема пов’язаними з виробництвом міжконтинентальних балістичних ракет.

Що відомо про співпрацю КНДР та Росії

Наприкінці серпня американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

В Білому домі попереджали, що Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть РФ зброю для війни проти України. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”.

Лунали припущення, що Пхеньян може запропонувати Москві боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності. А Росія натомість може надати зерно, нафту та високочутливі військові технології.

13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Далекому Сході. Було зазначено, що сторони досягли “задовільної угоди” щодо “негайних питань співпраці”. Водночас ні Путін, ні Кім Чен Ин, так і не зробили жодних офіційних заяв щодо конкретних домовленостей.

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