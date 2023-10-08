В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах: щонайменше троє загиблих
У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах у середземноморському місті Александрія. Щонайменше двоє ізраїльтян і один єгиптянин загинули.
Про це повідомляє Alarabiya news.
У МЗС Ізраїлю підтвердили атаку, додавши, що ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня тяжкості.
Телеканал Extra News, який має тісні зв’язки з єгипетськими службами безпеки, повідомив, що підозрюваний у нападі був затриманий.
Силовики швидко оточили місце нападу. На відео, розміщених у соціальних мережах, видно дві фігури, що нерухомо лежали на землі біля туристичного об’єкта. Ще одній з них допомагала група чоловіків. Було чути, як одна жінка кричала і кликала швидку допомогу.
Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd
— Aleph א (@no_itsmyturn) October 8, 2023
Раніше ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.
Фото: скриншот з відео
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