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В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах: щонайменше троє загиблих

В Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах: щонайменше троє загиблих

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по ізраїльських туристах у середземноморському місті Александрія. Щонайменше двоє ізраїльтян і один єгиптянин загинули.

Про це повідомляє Alarabiya news.

У МЗС Ізраїлю підтвердили атаку, додавши, що ще один ізраїльтянин отримав поранення середнього ступеня тяжкості.

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Телеканал Extra News, який має тісні зв’язки з єгипетськими службами безпеки, повідомив, що підозрюваний у нападі був затриманий.

Силовики швидко оточили місце нападу. На відео, розміщених у соціальних мережах, видно дві фігури, що нерухомо лежали на землі біля туристичного об’єкта. Ще одній з них допомагала група чоловіків. Було чути, як одна жінка кричала і кликала швидку допомогу.

Раніше ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

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Фото: скриншот з відео

Єгипет, Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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