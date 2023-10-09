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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Бойовики ПВК Вагнера готували терористів ХАМАСу до атаки на Ізраїль – ЦНС

Бойовики ПВК Вагнера готували терористів ХАМАСу до атаки на Ізраїль – ЦНС
Фото: Getty Images

Частина найманців ПВК Вагнера, які виїхали з Білорусі в напрямку країн Африки, допомагали бойовикам ХАМАСу підготуватись до нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що вагнерівці вчили членів ХАМАСу штурмувати та застосовувати малі безпілотні апарати для скиду вибухового матеріалу.

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– Лише росіяни серед союзників ХАМАСу мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його вагнерівці і передавали бойовикам під час навчань в країнах Африки, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС також подякували білоруському підпіллю за інформацію про ворога.

Війна в Ізраїлі 2023

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та випустив з території сектору Гази понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Станом на 9 жовтня ізраїльська армія оголосила про відновлення контролю над усіма містами на кордоні з Газою.

Раніше експерт розповів, чому Росії вигідна війна в Ізраїлі.

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Ізраїль, ПВК Вагнера, Росія
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