Напад на Ізраїль не пов’язаний з фокусом уваги Заходу на Україні – Блінкен

Напад ХАМАСу на Ізраїль не є спробою скористатися фокусом уваги Заходу на Україні.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

– Ні, я цього не бачу. Ми не бачимо. Ми побачимо, коли дізнаємося більше, якими були мотиви та якими вони є. Але зрозуміло одне: ми активно працювали над тим, щоб допомогти Ізраїлю та Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини, а також Ізраїлю покращити свої відносини з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами, – сказав він.

Блінкен зазначив, що у США є інформація, що серед загиблих у Ізраїлі є кілька американців. Наразі ці дані перевіряються.

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Держсекретар США також висловив занепокоєння тим, що конфлікт може поширитися на сусідні країни.

На запитання, чи просили США не завдавати ударів по Ірану, Блінкен відповів: “Єдине, що ми сказали Ізраїлю, це те, що ми тут, ми вас підтримуємо, ми хочемо переконатися, що ви маєте необхідну підтримку”.

Війна в Ізраїлі 2023

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та випустив з території сектору Гази понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, а сектор Гази “заплатить” за цей напад.

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