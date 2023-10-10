Тисячі бойовиків і тунелі: чому наземна операція в Газі буде серйозним викликом для Ізраїлю

Наземна операція ізраїльської армії в секторі Гази буде непростою і може призвести до численних жертв. Однак після усіх звірств, які вчинили бойовики ХАМАС, Ізраїль має відповідати жорстко.

Про це розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп в інтерв’ю Фактам тижня.

Чому відповідь Ізраїлю має бути жорсткою

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Експерт звернув увагу на те, що напад терористичного руху ХАМАС призвів до сотень жертв серед мирного населення. Терористи вчинили справжню бійню. Вони заходили в будинки, вбивали цілі родини.

Крім того, бойовики розстріляли відвідувачів музичного фестивалю Nova Festival після прориву на територію Ізраїлю.

– Усе, що можна було уявити і припустити, очікувати від терористів, абсолютно нещадних, які діють нелюдськими методами, коли опиняються перед беззахисним населенням, вони це влаштували. Тому вони мають бути знищені, – зазначив Давид Шарп.

Він додав, що знищення ХАМАСу має стати уроком “для інших гравців у регіоні”: Ірану, ліванської терористичної організації Хезболла та інших.

За словами Шарпа, урок полягає в тому, “що навіть якщо Ізраїль десь допустив провал”, це не означає, що країну можна знову жорстоко атакувати. Провалом експерт називає те, що система безпеки, ізраїльські військові спецслужби не змогли запобігти нападу ХАМАС.

– І тому цей урок (зі знищення ХАМАС, – Ред.) має бути дуже наочним і дуже серйозним, – заявив Шарп, додавши, що “обмежених цілей тут не має бути”.

Яка ймовірність сухопутної операції Ізраїлю в секторі Гази

Давид Шарп розповів, що відповідне рішення має ухвалити уряд Ізраїлю.

Експерт зазначив, що “деякі рішення було ухвалено”, але прямим текстом проведення масштабної наземної операції в секторі Гази не оголошувалося.

– З контексту можна зрозуміти, що це так. Хоча розуміння з контексту – це не 100%. Однак головне, що іншого виходу в ситуації, яка склалася, немає. Противник має бути знищений після того, що сталося, – повідомив Шарп.

Може бути багато жертв

На думку Давида Шарпа, якщо війська Ізраїлю займуть сектор Гази в межах широкомасштабної операції, “це буде знакова подія”. Водночас очікуються численні жертви.

– Будуть численні жертви серед палестинського мирного населення. Та й взагалі це буде дуже і дуже серйозно в очах арабського світу зі знаком мінус, – наголосив експерт.

Шарп звернув увагу, що члени ХАМАСу звикли використовувати цивільне населення як живий щит. Наприклад, одне з місць, де керівництво ХАМАСу любило ховатися під час ескалацій, це бункер під головною лікарнею Гази.

Він уточнив, що терористичний рух ХАМАС – досить сильний супротивник. А тому умови проведення наземної операції Ізраїлю будуть складними.

Які сили зосереджені в секторі Гази

За словами Шарпа, ХАМАС – це квазіармія в секторі Гази чисельністю близько 40 тис. бойовиків. Вони організовані в бригади зі своїми командирами, ієрархією.

ХАМАС має ракетний потенціал, міномети, ПЗРК, протитанкові ракетні комплекси, багато гранатометів. Бойовики проклали десятки кілометрів тунелів “у тісній забудові під містами”.

Значну частину Гази займає “найщільніша в світі забудова”.

Крім того, в секторі Гази є до 10 тис. бойовиків воєнізованого терористичного руху Ісламський джихад. Це проіранська організація, яка має на озброєнні тисячі ракет. Як пояснив Шарп, бойовики отримують зброю та фінансування з Ірану.

– Тому ситуація дуже серйозна. І навіть сама по собі війна віч-на-віч з Газою в межах сухопутної масштабної операції – це серйозний виклик, за який доведеться заплатити чималу ціну… Терористи готувалися до війни роками, рили тунелі, бункери, відпрацьовували свої дії. У ХАМАС 40 тис. осіб приблизно, в Ісламського джихаду – 10 тис., плюс дрібні угруповання, – наголосив Шарп.

Він додав, що деякі з цих сил навчені та мотивовані. Дехто з бойовиків “готовий навіть на самогубство піти”.

Чи можлива велика війна

Давид Шарп пояснив, що підтримати бойовиків ХАМАС в агресії проти Ізраїлю теоретично можуть ліванська Хезболла, Іран, проіранські сили в Іраку та Сирії.

На думку експерта, не можна відкидати такий сценарій, за якого “Ізраїлю доведеться зіткнутися з Хезболлою в Лівані та її елементами, союзниками в Сирії, а також обстрілами з Іраку”. Він уточнив, що “Хезболла значно сильніша за ХАМАС”. Ця терористична організація має колосальний ракетний потенціал, зокрема від 150 до 200 тис. ракет дальністю до 700 км, багато безпілотників.

– Якщо розпочнеться війна з Ізраїлем, Ізраїлю буде дуже важко. І Хезболла завдасть Ізраїлю серйозної шкоди. Однак тоді вона стане пріоритетним противником, тож на неї та весь Ліван обрушиться безпрецедентний удар: багато тисяч цілей на день, уражених високоточною зброєю, – зазначив Шарп.

Він припустив, що в такому разі армія Ізраїлю також розпочне масштабну наземну операцію проти Хезболли.

За словами експерта, сценарій великої війни “є ймовірним, і його теж потрібно враховувати”.

Водночас Давид Шарп звернув увагу, що Сполучені Штати зараз перекидають свою авіаносну ударну групу ВМС у цей регіон для “координації зусиль з Ізраїлем”. Крім того, це демонстративний крок Вашингтона, “сигнал Ірану та іншим країнам, щоб вони постаралися залишитися осторонь” і не втручалися у події в Ізраїлі.

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