РФ може вийти з Договору про заборону ядерних випробувань: в ISW оцінили небезпеку

Російський уряд наближається до відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Так, агентство Reuters повідомило 9 жовтня, що керівництво Державної думи Росії дало Комітету з міжнародних справ термін до 18 жовтня для обговорення процесу відкликання ратифікації договору.

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Російський диктатор Володимир Путін уперше прокоментував можливість відкликання Росією ратифікації договору 5 жовтня.

– Раніше ISW оцінював, що Кремль використовує ядерну риторику для того, щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну до переговорів, і що застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним, – вказують аналітики.

На початку жовтня західні ЗМІ повідомили, що Росія вже провела або готується до випробувань крилатої ракети з ядерною силовою установкою з теоретичною дальністю польоту в тисячі кілометрів.

Джерело : ISW

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