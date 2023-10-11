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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У ГУР розповіли, яку саме зброю з України росіяни встигли передати ХАМАСу

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що росіяни заздалегідь знали про плани ХАМАСу щодо Ізраїлю і тому встигли передати бойовикам трохи стрілецької зброї, яку здобули в Україні.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, російські окупанти встигли передати терористам ХАМАСу саме західну стрілецьку зброю, яку вдалося здобути як трофеї. Зброю, вочевидь, відправили на Близький Схід заздалегідь.

Зараз дивляться

Представник ГУР зауважив, що українські військові на фронті здобувають багато російської техніки, важкого озброєння і стрілецької зброї. Проте і росіянам, на жаль, вдається захоплювати нашу зброю. А далі окупанти вже контрабандними каналами передали зброю бойовикам ХАМАСу.

Андрій Юсов зазначив, що росіяни дуже оперативно зреагували на ситуацію довкола сектору Гази та Ізраїлю. І аналіз російського пропагандистського простору говорить, що росіяни могли знати про атаку заздалегідь.

— Держава-терорист Російська Федерація була поінформована про чергову ескалацію і атаки на Ізраїль. Крім того, операція з передання зброї не відбувається швидко та потребує ретельної підготовки та часу, – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Росія передала ХАМАСу зброю з України для того, щоб реалізувати психологічну операцію — звинуватити нас на міжнародній арені.

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Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Вони завдали масованого ракетного удару та прорвалися до країни з сектору Гази суходолом, морем і повітрям.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни. Ізраїльська армія вже відновила контроль над населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, які раніше захопили терористи.

Війна в Ізраїлі, ГУР, Палестина, Розвідка, Сектор Газа
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