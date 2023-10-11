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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЄС продовжить фінансову підтримку Палестини, однак закликав до припинення ворожнечі

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Європейський Союз буде продовжувати фінансову підтримку Палестини, зокрема надавати гуманітарну допомогу та забезпечувати реалізацію програм розвитку.

Про це за підсумками Ради співробітництва ЄС та країн Перської затоки заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

Він спростував неправдиву інформацію про те, що Німеччина начебто хоче скасувати підтримку для Палестинської адміністрації.

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Німецький міністр чітко наголосив, що уряд його країни буде продовжувати гуманітарну підтримку Палестини і слідкувати за розвитком подій у регіоні.

– Одна з частин нашої спільної декларації – це важливість гуманітарної допомоги та допомоги з розвитку. Вже роз’яснили, що не буде призупинення виплат у фінансуванні Палестини від Європейської комісії, – заявив Боррель.

Майже одразу після атаки ХАМАСу на Ізраїль Боррель провів розмову з прем’єр-міністром Палестини Мохаммадом Штайе та звернувся до Палестинської адміністрації із проханням посприяти негайному припиненню ворожнечі для захисту інтересів палестинців.

Жозеп Боррель також говорив і з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, якому висловив солідарність Європейського Союзу і засудив терор.

Раніше угорський єврокомісар Олівер Варгеї заявив, що ЄС зупинив фінансування проєктів розвитку Палестини на суму 691 млн євро після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Війна в Ізраїлі, Жозеп Боррель, Палестина
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