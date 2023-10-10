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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Захищали своїх дітей. В Ізраїлі подружжя загинуло, ліквідувавши сімох бойовиків ХАМАСу

Захищали своїх дітей. В Ізраїлі подружжя загинуло, ліквідувавши сімох бойовиків ХАМАСу

В Ізраїлі сім’я військових загинула, рятуючи своїх маленьких дітей від бойовиків ХАМАСу. Подружжя ліквідувало сімох терористів.

Про це повідомив консул Ізраїлю у Західному регіоні Олег Вишняков.

Адар та Ітай Бердичівські були офіцерами ізраїльської армії та мали вдома зброю.

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Вони сховали своїх 10-місячних близнюків у мамаді (укріплена кімната у квартирі), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку.

Адар та Ітай ліквідували сімох бойовиків, однак подружжя загинуло.

Діти протягом 13 годин перебували в укритті, наразі вони у безпеці.

– Їх знайшли брат Ітая та батько Адар, які весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинув колишній ізраїльський футболіст Ліор Асулін. Він був на музичному фестивалі Supernova, який відбувався неподалік від кордону із сектором Гази.

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Фото: Олег Вишняков

Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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