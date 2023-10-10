Захищали своїх дітей. В Ізраїлі подружжя загинуло, ліквідувавши сімох бойовиків ХАМАСу

В Ізраїлі сім’я військових загинула, рятуючи своїх маленьких дітей від бойовиків ХАМАСу. Подружжя ліквідувало сімох терористів.

Про це повідомив консул Ізраїлю у Західному регіоні Олег Вишняков.

Адар та Ітай Бердичівські були офіцерами ізраїльської армії та мали вдома зброю.

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Вони сховали своїх 10-місячних близнюків у мамаді (укріплена кімната у квартирі), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали на них у будинку.

Адар та Ітай ліквідували сімох бойовиків, однак подружжя загинуло.

Діти протягом 13 годин перебували в укритті, наразі вони у безпеці.

– Їх знайшли брат Ітая та батько Адар, які весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися своїх близьких, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинув колишній ізраїльський футболіст Ліор Асулін. Він був на музичному фестивалі Supernova, який відбувався неподалік від кордону із сектором Гази.

Фото: Олег Вишняков

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