Була робота російської ППО: Брянську область уночі атакували безпілотники

Уночі 11 жовтня Брянську область Росії атакували безпілотники.

На атаку дронів уранці поскаржилось Міноборони РФ та губернатор області Олександр Богомаз.

В оборонному відомстві країни-агресора зазначили, що два БпЛА нібито перехопили над територією Брянської області.

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Олександр Богомаз стверджує, що під ударом перебували об’єкти на території Суражського району. Постраждалих та руйнувань, традиційно для повідомлень росіян, буцімто немає. Однак, додав губернатор Брянської області, на місці працюють оперативні та екстрені служби.

Зауважимо, що Брянська область вже кілька днів була без атак безпілотників. Попереднього разу російська ППО ловила БпЛА в цьому регіоні в четвер, 5 жовтня. Тоді, як і 3 жовтня, дрон буцімто приземлили над Стародубським муніципальним округом.

4 жовтня дрон літав над Брянським районом, а днем раніше – над Трубчівським.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони Росії, Олександр Богомаз

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