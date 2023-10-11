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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Не треба: Байден пригрозив країнам, які захочуть втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС

Не треба: Байден пригрозив країнам, які захочуть втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС
Фото: Getty Images

Держави або сили, які вирішать втрутитись у війну між Ізраїлем та палестинськими радикальними ісламістськими бойовиками ХАМАС, не мають цього робити.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

– Дозвольте мені ще раз повторити будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації. В мене для вас лише два слова: не треба, – наголосив президент США.

Джо Байден додав, що Сполучені Штати посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свою ударну авіаносну групу.

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– І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби, – додав він.

Ударна група ВМС США, про яку згадав американський лідер, це атомний авіаносець Джеральд Р. Форд та ще п’ять кораблів (крейсер та есмінці).

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, між Ізраїлем та бойовиками палестинського радикального угруповання ХАМАС спалахнув новий етап війни. Цього разу бойовики почали завдавати ударів ракетами та перетнули південний кордон Ізраїлю, убиваючи людей і захоплюючи заручників.

За даними ХАМАС, у перший день бойовики випустили по Ізраїлю близько 5 тис. ракет. Єрусалим заявляє про понад 2,2 тис. ракет.

Вже наступного дня влада Ізраїлю оголосила про стан війни вперше з 1973 року.

У понеділок, 9 жовтня, військовим Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдалось відновити контроль над усіма містами на кордоні із сектором Гази.

Армія Ізраїлю почала наступ. Міністр оборони наказав почати облогу сектора Гази.

У вівторок, 10 жовтня, в ЦАХАЛ заявили про повне відновлення кордону із сектором Газа.

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Джерело: White House
Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Джо Байден, США
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