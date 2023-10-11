У США не фіксували ознак підготовки ХАМАС до нападу на Ізраїль – Білий дім

Американська розвідка не бачила ознак підготовки терористичного угруповання ХАМАС до атаки на Ізраїль.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

– Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни, – сказав він.

Водночас питання про те, чому Ізраїль не передбачив напад, Салліван попросив переадресувати уряду Ізраїлю.

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– Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це – це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни, – додав представник Білого дому.

Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що протягом 24 годин завдала ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАС у секторі Гази.

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