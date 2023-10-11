У США не фіксували ознак підготовки ХАМАС до нападу на Ізраїль – Білий дім
Американська розвідка не бачила ознак підготовки терористичного угруповання ХАМАС до атаки на Ізраїль.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
– Ми не бачили нічого, що вказувало б на розгортання атаки такого типу, так само як і ізраїльтяни, – сказав він.
Водночас питання про те, чому Ізраїль не передбачив напад, Салліван попросив переадресувати уряду Ізраїлю.
– Вочевидь ізраїльський уряд приділяє велику увагу своїм розвідувальним можливостям щодо ХАМАС, щодо Західного берега річки Йордан, щодо Хезболли. І чому вони не були попереджені про це – це не те питання, на яке я можу відповісти з цієї трибуни, – додав представник Білого дому.
Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що протягом 24 годин завдала ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАС у секторі Гази.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко