Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
В Ізраїлі оприлюднили список країн, чиї громадяни постраждали через напад ХАМАС
Понад 50 іноземців були вбиті бойовиками ХАМАС в Ізраїлі, десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.
Країни, громадяни яких постраждали внаслідок нападу ХАМАС:
- США: 11 вбитих, багато зниклих безвісти;
- Україна: двоє вбитих;
- Ірландія: одна людина зникла безвісти;
- Велика Британія: одна вбита, 10 зниклих безвісти;
- Італія: двоє зниклих безвісти;
- Танзанія: двоє зниклих безвісти;
- Німеччина: одна вбита, деякі зникли безвісти;
- Таїланд: 18 вбитих, 11 в заручниках, вісім поранених;
- Франція: двоє вбитих, одна людина в заручниках, 11 зниклих безвісти;
- Непал: 10 вбитих, одна людина зникла, четверо поранені;
- Перу: двоє зниклих безвісти;
- Аргентина: семеро вбитих, 15 зниклих безвісти;
- Філіппіни: семеро зниклих безвісти;
- Панама: одна людина зникла безвісти;
- Парагвай: двоє зниклих безвісти;
- Гренландія: троє в заручниках;
- Колумбія: двоє зниклих безвісти;
- Мексика: двоє в заручниках;
- Китай: одна людина в заручниках;
- Канада: одна вбита, троє зниклих безвісти;
- Росія: одна вбита, четверо зниклих безвісти;
- Бразилія: одна поранена, троє зниклих безвісти.
No one was spared.
Hamas went after Israelis and and foreigners alike.
We are in this together.
And together we will win. pic.twitter.com/6kiZ43thH1
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 11, 2023
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Раніше у США заявили, що не фіксували ознак підготовки ХАМАС до нападу на Ізраїль.
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