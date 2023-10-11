В Ізраїлі оприлюднили список країн, чиї громадяни постраждали через напад ХАМАС

Понад 50 іноземців були вбиті бойовиками ХАМАС в Ізраїлі, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

Країни, громадяни яких постраждали внаслідок нападу ХАМАС:

США: 11 вбитих, багато зниклих безвісти;

Україна: двоє вбитих;

Ірландія: одна людина зникла безвісти;

Велика Британія: одна вбита, 10 зниклих безвісти;

Італія: двоє зниклих безвісти;

Танзанія: двоє зниклих безвісти;

Німеччина: одна вбита, деякі зникли безвісти;

Таїланд: 18 вбитих, 11 в заручниках, вісім поранених;

Франція: двоє вбитих, одна людина в заручниках, 11 зниклих безвісти;

Непал: 10 вбитих, одна людина зникла, четверо поранені;

Перу: двоє зниклих безвісти;

Аргентина: семеро вбитих, 15 зниклих безвісти;

Філіппіни: семеро зниклих безвісти;

Панама: одна людина зникла безвісти;

Парагвай: двоє зниклих безвісти;

Гренландія: троє в заручниках;

Колумбія: двоє зниклих безвісти;

Мексика: двоє в заручниках;

Китай: одна людина в заручниках;

Канада: одна вбита, троє зниклих безвісти;

Росія: одна вбита, четверо зниклих безвісти;

Бразилія: одна поранена, троє зниклих безвісти.

No one was spared. Hamas went after Israelis and and foreigners alike. We are in this together. And together we will win. pic.twitter.com/6kiZ43thH1 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 11, 2023

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Раніше у США заявили, що не фіксували ознак підготовки ХАМАС до нападу на Ізраїль.

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