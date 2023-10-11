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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Ізраїлі оприлюднили список країн, чиї громадяни постраждали через напад ХАМАС

ізраїль
Фото: Pixabay

Понад 50 іноземців були вбиті бойовиками ХАМАС в Ізраїлі, десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомили в МЗС Ізраїлю.

Країни, громадяни яких постраждали внаслідок нападу ХАМАС:

  • США: 11 вбитих, багато зниклих безвісти;
  • Україна: двоє вбитих;
  • Ірландія: одна людина зникла безвісти;
  • Велика Британія: одна вбита, 10 зниклих безвісти;
  • Італія: двоє зниклих безвісти;
  • Танзанія: двоє зниклих безвісти;
  • Німеччина: одна вбита, деякі зникли безвісти;
  • Таїланд: 18 вбитих, 11 в заручниках, вісім поранених;
  • Франція: двоє вбитих, одна людина в заручниках, 11 зниклих безвісти;
  • Непал: 10 вбитих, одна людина зникла, четверо поранені;
  • Перу: двоє зниклих безвісти;
  • Аргентина: семеро вбитих, 15 зниклих безвісти;
  • Філіппіни: семеро зниклих безвісти;
  • Панама: одна людина зникла безвісти;
  • Парагвай: двоє зниклих безвісти;
  • Гренландія: троє в заручниках;
  • Колумбія: двоє зниклих безвісти;
  • Мексика: двоє в заручниках;
  • Китай: одна людина в заручниках;
  • Канада: одна вбита, троє зниклих безвісти;
  • Росія: одна вбита, четверо зниклих безвісти;
  • Бразилія: одна поранена, троє зниклих безвісти.

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Раніше у США заявили, що не фіксували ознак підготовки ХАМАС до нападу на Ізраїль.

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