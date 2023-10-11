Війна в Ізраїлі: посольство України розпочало евакуацію громадян

Проблема з евакуацією з Ізраїлю дещо штучна, оскільки аеропорт Бен-Гуріон працює, просто вартість квитків суттєво зросла. А посольство допомагає з виїздом лише найуразливішим категоріям українців.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Деякі іноземні компанії відмовилися літати, оскільки їм підвищили страхування. Але всі ізраїльські авіаперевізники працюють, більшість лоукостів літає. І вилетіти зараз з Ізраїлю – не проблема. Вона полягає в тому, що завдяки ажіотажу вартість квитків суттєво зросла, інколи в 3-4 рази. І зараз вартість квитків – до $1 тис. Тому питання не в тому, що неможливо вилетіти, а в тому, що ми надаємо допомогу як посольство найбільш вразливим категоріям громадян, – пояснив він.

Зараз дивляться

За його словами, йдеться про громадян, які перебували на лікуванні, людей із дітьми, які приїхали тимчасово, туристів, у яких скасували рейси.

– Тобто на перший евакуаційний рейс ми вже фактично розповсюдили 200 квитків за довоєнною ціною, до Румунії, на суботу. Я думаю, що на неділю плануватимемо ще один рейс… Посольство надає допомогу громадянам, у яких немає можливості оплатити переліт, – наголосив Корнійчук.

Він сказав, що для евакуації людей, які дійсно довели, що у них немає жодних засобів до існування, залучають спонсорів. Таких громадян десь 5-7, їх розмістили у мотелях на час до рейсу та відправлять до Європи найближчим часом.

Справді велика проблема саме з евакуацією українців, які перебувають у секторі Гази. За словами посла, таких близько 300, ініціативна група вже зібрала списки для вивезення звідти приблизно 160 осіб, і ця кількість постійно зростає.

– Із сектора Гази на Єгипет через Рафах, і далі до будь-якої третьої країни, оскільки єгиптяни не дозволяють особам, навіть громадянам України, які в’їжджають як евакуйовані з Рафаха, перебувати понад 48 годин на їхній території. Це комплексна проблема, з якою ми працюємо у співпраці з нашим посольством у Єгипті, – пояснив дипломат.

Він висловив сподівання, що за четвер-п’ятницю вдасться евакуювати максимальну кількість українців із сектору Гази.

За останніми даними, кількість загиблих серед громадян України в Ізраїлі зросла до трьох. Підтвердилася інформація про смерть ще одного українця внаслідок нападу ХАМАС.

Ще дев’ять наших громадян дістали поранення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.