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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Близько 200 українців зможуть вилетіти: посол розповів, коли відбудеться перша евакуація з Ізраїлю

Єрусалим Ізраїль
Фото: Getty Images

Близько 200 громадян України зможуть вилетіти з Ізраїлю до Румунії в суботу ввечері, тобто у ніч 14 на 15 жовтня. Згодом планується наступний евакуаційний рейс, імовірно, наступного дня.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства погоджено близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка. Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 людей, квитки яких уже оформлено, вилітатимуть до Бухареста ввечері в суботу, – зазначив він.

Посол розповів, що наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії. Він планується в неділю ввечері, тобто у ніч із 15 на 16 жовтня.

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Корнійчук зауважив, що головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси. Внаслідок цих рішень вартість квитків для виїзду з країни збільшилася до 1 $тис. (до Європи).

Насамперед цілодобово консули в Ізраїлі допомагають тим, хто звертається за українськими телефонами. Найчастіше туди телефонують люди, які не проживали на території Ізраїлю постійно.

Надалі евакуаційні рейси для українців залежатимуть від попиту. Евакуація людей з сектору Гази так і не розпочалася, тому що закрито єдиний пункт пропуску Рафах. Звідти жодна країна поки не змогла евакуювати своїх громадян, додав посол.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Евакуація, Румунія, Українці
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