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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Додатковий одяг, паливо і медобладнання: про що говорили на першій Раді Україна – НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

На першій Раді Україна – НАТО на рівні міністрів оборони обговорювали основні потреби та необхідну підтримку. Вона допоможе пережити мирним жителям України ще один важкий зимовий сезон.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції після засідання.

За його словами, на зустрічі звернули увагу на пріоритети України на шляху до членства в НАТО. Серед них – довгострокова сумісність і оборонні закупівлі.

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На думку Столтенберга, модернізований сектор оборони і безпеки не лише допоможе Україні перемогти, а й забезпечить можливість підтримувати мир і стабільність.

Він зазначив, що НАТО посилить підтримку, щоб допомогти Україні пережити ще одну важку зиму. Йдеться про надання додаткового одягу для холодної погоди, засобів розмінування, палива та медичного обладнання.

Генеральний секретар звернув увагу, що союзники НАТО високо оцінили боротьбу України з корупцією, особливо під час жорстокої війни Російської Федерації.

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Єнс Столтенберг, боротьба з корупцією, Війна в Україні, зима, Україна-НАТО
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