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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Друга поразка РФ за три дні: в ООН продовжили мандат доповідачки з порушень прав людини Росією

ООН
Фото: Depositphotos

Рада ООН з прав людини в четвер продовжила ще на один рік мандат своєї спецдоповідачки з питань порушення прав людини Росією, що стало другою дипломатичною поразкою Москви за три дні.

Як повідомляє AFP, Вищий правозахисний орган ООН 18 голосами проти семи прийняв резолюцію, внесену кількома європейськими країнами, про продовження повноважень болгарського експерта з прав людини Мар’яни Кацарової ще на один рік.

У вівторок країни відхилили заявку Росії на повернення до складу Ради з прав людини, що складається з 47 членів. З Ради ООН з прав людини Москву вигнали ще у квітні минулого року, оскільки Кремль вторгнувся в Україну.

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А все ж таки, 83 країни на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку проголосували за повернення Росії до вищого правозахисного органу ООН. Це суттєво більше, ніж могла сподіватись Україна та її партнери. Втім, ухвалення цієї резолюції стало ще одним дипломатичним ударом по РФ.

Під час голосування Аргентина, Велика Британія, Франція, Німеччина, Україна та США були серед країн, які проголосували за продовження мандату спеціального доповідача.

Китай, Куба, Еритрея, Казахстан і В’єтнам проголосували проти продовження.

Індія, Малайзія, Мексика, Пакистан, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка та Японія були серед 22 країн, які утрималися від голосування.

У вересні 2022 року Рада вирішила, що потрібен спеціальний доповідач щодо Росії, на тлі занепокоєння з приводу посилення репресій всередині країни з боку Москви під час її війни в Україні.

Мар’яна Кацарова є першим підтримуваним ООН спостерігачем за ситуацією з правами людини в будь-якій з п’яти постійних країн-членів Ради Безпеки ООН.

Резолюція, ухвалена в четвер, закликає Москву налагодити “конструктивну комунікацію і повну співпрацю” з Кацаровою і надати їй безперешкодний доступ, в тому числі для вільних зустрічей з громадянським суспільством і особами, які перебувають під вартою.

Москва відмовилася впустити її і не визнала її мандат.

Перед голосуванням у четвер посол США Мішель Тейлор заявила Раді:

– Жодна країна не може бути поза увагою, незалежно від того, наскільки вона засмучена чи збентежена; незалежно від того, наскільки сильна її армія; незалежно від того, наскільки широка сфера впливу її маріонеток; і незалежно від того, наскільки агресивно вона погрожує іншим країнам чи підкуповує їх, – сказала вона.

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Друга поразка РФ за три дні: в ООН продовжили мандат доповідачки з порушень прав людини Росією

Джерело: The Guardian, AFP
ООН, Права, Росія
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