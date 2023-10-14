ЦАХАЛ увійшов рейдом у сектор Гази для пошуку зниклих ізраїльтян

В Ізраїлі військова піхота і танки увійшли на територію сектору Гази в рамках локальних рейдів, щоб надалі очистити від потенційних терористів та знайти зниклих безвісти громадян.

За даними видання The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ, війська знищили кілька терористів на цій території. Йдеться і про осередок ХАМАС, який випустив протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.

У повідомленні стверджують, що війська не заходили вглиб сектора Гази. Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі зазначив, що війська Ізраїлю виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуку зниклих безвісти людей.

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За попередніми підрахунками, представники ХАМАСу взяли в заручники близько 150-200 людей під час нападу на Ізраїль. У ЦАХАЛі повідомили родинам 120 полонених про те, що їхніх близьких утримують в секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel

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