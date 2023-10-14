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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЦАХАЛ увійшов рейдом у сектор Гази для пошуку зниклих ізраїльтян

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

В Ізраїлі військова піхота і танки увійшли на територію сектору Гази в рамках локальних рейдів, щоб надалі очистити від потенційних терористів та знайти зниклих безвісти громадян.

За даними видання The Times of Israel з посиланням на ЦАХАЛ, війська знищили кілька терористів на цій території. Йдеться і про осередок ХАМАС, який випустив протитанкові керовані ракети по Ізраїлю.

У повідомленні стверджують, що війська не заходили вглиб сектора Гази. Представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі зазначив, що війська Ізраїлю виявили знахідки, які можуть допомогти в пошуку зниклих безвісти людей.

Зараз дивляться

За попередніми підрахунками, представники ХАМАСу взяли в заручники близько 150-200 людей під час нападу на Ізраїль. У ЦАХАЛі повідомили родинам 120 полонених про те, що їхніх близьких утримують в секторі Гази.

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Джерело: The Times of Israel

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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