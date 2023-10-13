США мають готуватися до одночасної війни з Росією та Китаєм – доповідь для Конгресу

Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних війн з Росією і Китаєм шляхом нарощування звичайних збройних сил, зміцнення альянсів і активізації програми модернізації ядерної зброї.

Про це йдеться в доповіді двопартійної комісії при Конгресі США.

Доповідь Комісії зі стратегічного планування підготовлено на тлі напружених відносин із Китаєм щодо Тайваню та інших питань і загострення протиріч із Росією через її вторгнення в Україну.

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Як пише Reuters, високопоставлений чиновник, який брав участь у підготовці доповіді, відмовився повідомити, чи було отримано дані розвідки про співпрацю Китаю і Росії в галузі ядерної зброї.

– Ми турбуємося… що між ними може існувати якась кінцева координація, яка приводить нас до цієї конструкції двох воєн, – сказав чиновник на умовах анонімності.

Висновки доповіді можуть перекреслити нинішню стратегію національної безпеки США, що передбачає перемогу в одному конфлікті за умови стримування іншого, і вимагати значного збільшення витрат на оборону за невизначеної підтримки Конгресу.

– Ми визнаємо бюджетні реалії, але ми також вважаємо, що нація повинна зробити ці інвестиції, – заявили в передмові до доповіді голова демократів Маделін Крідон, колишній заступник керівника агентства, що контролює ядерну зброю США, і заступник голови Джон Кайл, сенатор-республіканець у відставці.

Виступаючи на брифінгу, присвяченому виходу доповіді, Кайл сказав, що президент і Конгрес мають “донести до американського народу”, що збільшення видатків на оборону – це невелика ціна, яку потрібно заплатити, “щоб, сподіваюся, запобігти” можливій ядерній війні за участю США, Китаю та Росії.

Недостатній ядерний арсенал

Доповідь комісії Конгресу розходиться з позицією президента США Джо Байдена про те, що нинішній ядерний арсенал Штатів достатній для стримування об’єднаних сил Росії та Китаю.

Склад арсеналу “все ще перевищує те, що необхідно для того, щоб тримати під загрозою достатню кількість цілей противника, щоб стримати ядерний напад противника”, – заявила у відповідь на доповідь група захисників інтересів Асоціації контролю над озброєннями.

– Сполучені Штати та їхні союзники мають бути готовими до стримування і поразки обох супротивників одночасно. Очолюваний США міжнародний порядок і підтримувані ним цінності перебувають під загрозою з боку китайського і російського авторитарних режимів, – йдеться в доповіді Комісії зі стратегічної стратегії.

Конгрес 2022 року створив комісію у складі шести демократів і шести республіканців для оцінки довгострокових загроз Сполученим Штатам і вироблення рекомендацій щодо зміни звичайних і ядерних сил США.

Група погодилася з прогнозом Пентагону, згідно з яким стрімке розширення ядерного арсеналу Китаю, імовірно, призведе до того, що до 2035 року він матиме 1,5 тис. ядерних боєголовок, що вперше поставить США перед обличчям другого великого суперника, який володіє ядерною зброєю.

Загрози з боку Китаю і Росії загостряться в період 2027-2035 років, тому “рішення необхідно ухвалювати вже зараз, щоб країна була готова”, – ідеться в 145-сторінковій доповіді.

У доповіді йдеться про те, що 30-річна програма модернізації ядерних озброєнь США, розпочата у 2010 р., яку у 2017 р. оцінювали приблизно у $400 млрд до 2046 р., має бути повністю профінансована, щоб модернізувати всі боєголовки, системи доставки та інфраструктуру відповідно до графіка.

Серед інших рекомендацій – розгортання більшої кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі, розробка планів із розгортання частини або всіх резервних ядерних боєзарядів США, а також виробництво більшої кількості стелс-бомбардувальників B-21 і нових атомних підводних човнів класу Columbia понад заплановану наразі кількість.

Група також закликала збільшити “чисельність, тип і структуру” звичайних збройних сил США та їхніх союзників. Якщо таких заходів не буде вжито, то Сполученим Штатам, “найімовірніше”, доведеться збільшити свою залежність від ядерної зброї, йдеться в доповіді.

Джерело : Reuters

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