Головне про найважливіші з 1989 року вибори у Польщі: хто лідирує та чого чекати Україні

У неділю, 15 жовтня, в Польщі відбудуться парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”. За їх підсумками керівна партія Право і справедливість (PiS) може отримати безпрецедентну третю поспіль перемогу після восьми років перебування при владі.

Однак, як свідчать опитування, коаліція опозиційних сил не набагато відстає від ПіС. Тож існує інтрига, хто зможе сформувати коаліцію в польському парламенті та новий уряд.

Що відомо про вибори та як вони можуть вплинути на відносини Варшави та Києва – далі в матеріалі.

Кого поляки обиратимуть 15 жовтня

Під час чергових парламентських виборів поляки обиратимуть увесь склад Сейму та Сенату – нижньої та верхньої палат парламенту Польщі

На чотирирічний термін будуть обрані 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

Вибори до Сейму відбуваються за пропорційною системою в 41 багатомандатному виборчому окрузі. Тобто голосування за кандидатів проходить за партійними списками. Передбачено 5% бар’єр для окремих партій і 8% – для партійних блоків.

Сенаторів обиратимуть у 100 одномандатних округах. Тут діє мажоритарна система: від кожного округу обирається одна людина, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців.

Визначальними для керівництва державою є вибори до Сейму. Адже партії, які отримають більшість у нижній палаті парламенту, зможуть сформувати уряд. Для цього партія чи коаліція партій має здобути щонайменше 231 мандат у Сеймі.

Варто зазначити, що в день парламентських виборів 15 жовтня в Польщі також відбудеться загальнонаціональний референдум. На нього винесуть чотири питання:

Польська опозиція критикувала організацію референдуму і наполягала, що PiS таким чином намагається мобілізувати свій електорат у день виборів.

Качинський проти Туска: ключові гравці на виборах у Польщі

За перемогу на виборах боротимуться дві ключові політсили, які протягом багатьох років почергово формували правлячі коаліції.

Йдеться про партії Право і справедливість (лідер – Ярослав Качинський) та Громадянська платформа (лідер – Дональд Туск).

• Право і справедливість

Консервативна політсила Право і справедливість (ПіС) перебуває при владі в Польщі вже вісім років поспіль (з 2015-го), здобувши більшість місць у Сеймі. Нинішній президент Польщі Анджей Дуда балотувався саме від ПіС.

За ці роки в країні запровадили суперечливу судову реформу, яка загострила відносини Варшави з Євросоюзом, та майже повну заборону на аборти. Досить жорсткою була позиція уряду щодо ЛГБТ та біженців із мусульманських країн. Водночас у Польщі зріс ВВП та скоротився рівень безробіття.

Експрем’єр та голова партії Ярослав Качинський уже запевнив, що в разі перемоги ПіС “ніхто не зупинить нас” від внесення змін до судової системи. Йдеться про подальше обмеження повноважень суддів та можливостей Верховного суду переглядати програму і дії уряду.

Як зазначає видання The Guardian, партія сподівається активізувати свій електорат у сільській місцевості та невеликих містах. Більшість виборців ПіС – це переважно люди старшого віку, які мають консервативні погляди і є релігійними.

У соціальній сфері партія обіцяє виборцям збільшення щомісячної допомоги на дитину (з 500 до 800 злотих) та додаткові пенсійні виплати, інформує DW.

В ПіС позиціонують парламентські вибори як вибір між опозицією, яка начебто віддана інтересам іноземних держав та займає м’яку позицію щодо міграції, і діючою владою, яка захищатиме суверенітет і кордони Польщі.

• Громадянська платформа

Громадянська платформа є ключовою опозиційною партією в Польщі. Її очолює Дональд Туск – колишній прем’єр країни та ексголова Європейської ради.

Партія братиме участь у виборах у складі коаліції під назвою Громадянська коаліція. Окрім політсили Туска, в цей альянс входять Польська ініціатива, Партія зелених та інші сили.

Він представив 100 заходів, які обіцяє реалізувати у випадку перемоги та формування уряду. Як зазначає DW, список містить як економічні полегшення для громадян і бізнесу, “так і кроки з відновлення демократичних засад”.

Політсила Туска також обіцяє покращення медичного страхування та підвищення зарплати для вчителів, лібералізацію законодавства щодо абортів, “відокремлення церкви від держави”, розблокування €36 млрд, які Польща мала отримати від Євросоюзу для протидії Covid-19, однак гроші були заблоковані через суперечливу судову реформу.

Значна кількість виборців Громадянської платформи – мешканці великих міст.

Опозиція стверджує, що голосування 15 жовтня може стати останнім шансом зупинити відхід Польщі від принципів ЄС. На одному з передвиборчих заходів Дональд Туск заявив, що Право і справедливість “планує систематично, холоднокровно вивести Польщу з Європейського Союзу”.

У ПіС заперечують наявність такого плану.

• Інші партії, які мають шанси потрапити до парламенту

Шанси пройти до парламенту має виборчий блок Третій шлях (Trzecia Droga). До його складу входять: центристська партія Польща 2050, створена журналістом і телеведучим Шимоном Головнею, та Польська коаліція, ядром якої є Польська селянська партія.

Потрапити до парламенту може також Лівиця – коаліція лівих соціал-демократичних партій.

Посилила свої позиції вкрай права євроскептична партія Конфедерація.

Про що свідчать опитування

Згідно з даними опитувань, місця в парламенті Польщі можуть отримети п’ять партій. Це ключові конкуренти – ПіС та Громадянська коаліція.

За даними агрегатора соцопитувань Politico, Право і справедливість гіпотетично набере 37% голосів виборців. Тоді як партія Туска – 30%. Такий некритичний відрив у 7% свідчить про певну поляризацію в польському суспільстві.

Шанси також мають блок Третій шлях (11%), Лівиця (10%) та євроскептики з Конфедерації (9%).

Who’s ahead in the polls in Poland?

Our current poll of polls:

PiS: 37% (-7)

KO: 30% (+3)

P2050+KP: 11%

Lewica: 10% (-2)

Konf: 9% (+2)

+/- vs. 2019 result pic.twitter.com/X6HKBKwEjy

— POLITICO Poll of Polls (@pollofpolls_EU) October 13, 2023