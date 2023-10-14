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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Палестинські бойовики отримали мільйони доларів через криптобіржу у Москві – WSJ

москва сіті
Фото: Unsplash

Терористична атака бойовиків ХАМАСу на Ізраїль у суботу, 7 жовтня, частково фінансувалася у криптовалюті через рублеву криптобіржу Garantex.

Про це повідомляє американська газета Wall Street Journal із посиланням на дані аналітичної компанії Elliptic.

Зазначається, що майданчиком Garantex користувалися бойовики угруповання Ісламський джихад і ХАМАС. Дослідники стверджують, що перед вторгнення в Ізраїль цифрові гаманці, контрольовані Ісламським джихадом, у сумі отримали транзакцій більш ніж на $93 млн. Таку ж схему використовував і ХАМАС.

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У червні сума транзакцій на платформі становила близько $865 млн, що втричі більше, ніж у квітні 2022 року, коли Мінфін США запровадив санкції проти Garantex.

За словами представника Мінфіну США, відомство шукає способи запровадження додаткових заходів проти тих, хто використовує Garantex для транскордонних переказів.

Водночас представниця криптобіржі Євгенія Бурова у коментарі WSJ відкинула звинувачення на адресу Garantex, заявивши про “нетерпимість до відмивання грошей”.

Криптобіржа Garantex була заснована у 2019 році в Естонії. Після початку повномасштабної війни Росії в Україні криптобіржа перенесла свою IT-інфраструктуру в РФ і стала основним каналом для виведення грошових коштів із країни. Її офіс розташований в одній із веж Москва Сіті.

Що відбувається в Ізраїлі?

Зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Бойовики прорвалися через блокпости ізраїльських міст Сдерот, Нетівот та Офікім.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни. 9 жовтня ЦАХАЛ відновив контроль над населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, які раніше захопили терористи.

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на території Ізраїлю було вбито близько 1,3 тис. осіб. Більшість загиблих – цивільні особи.

За попередніми підрахунками, представники ХАМАСу взяли в заручники близько 150-200 людей під час нападу на Ізраїль.

13 жовтня військова піхота і танки ЦАХАЛ увійшли на територію сектору Гази в межах локальних рейдів, щоб надалі очистити від потенційних терористів та знайти зниклих безвісти громадян.

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Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Ізраїлі, Криптовалюта, Росія
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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