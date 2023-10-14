У Польщі звільнили речника МЗС, який вимагав вибачень від Зеленського

У Польщі звільнили з посади речника Міністерства закордонних справ Лукаша Ясіну, який вимагав вибачень від президента України Володимира Зеленського за загибель поляків у Волинській трагедії 1943 року. У травні його усунули від роботи.

Згідно з заявою польського МЗС, Лукаша Ясіну звільнено з посади речника через поширення дезінформації про парламентські вибори.

– Через неправдиву інформацію про ступінь підготовки Міністерства закордонних справ до організації виборів за кордоном, надану речником МЗС, Лукаша Ясіну було негайно звільнено з посади, – йдеться у повідомленні.

Сам Ясіна підтвердив, що завершує роботу на посаді речника МЗС. Він заявив, що прессекретар – це ніби сапер, який може підірватися на міні.

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У травні Лукаш Ясіна в інтерв’ю одному з польських видань заявив, що президент Володимир Зеленський повинен взяти на себе більше відповідальності від імені України за Волинську трагедію.

У канцелярії президента Польщі заявили, що не потрібно виносити цю тему в формат публічних заяв у соцмережах, а залишити для серйознішого формату обговорення. Згодом журналісти дізналися, що Ясіну відправили у безстрокову відпустку після інциденту.

Джерело: Rzeczpospolita

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