Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України

Ризик втратити кораблі Чорноморського флоту, ймовірно, перевищує для РФ бажання блокувати український експорт у Чорному морі.

Такий аналіз оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що після серії атак на кораблі в серпні та вересні Чорноморський флот ЧФ, ймовірно, подвоїв оборону. Росія перебазувала значну частину своїх кораблів та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя далі на схід, наприклад до Новоросійська.

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Розвідка нагадує, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши флот РФ захищатися від морських дронів, безпілотників і ракетних атак.

Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по території Україні. За оцінкою розвідки, окупанти майже напевно можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

Оцінюючи ймовірність того, що РФ спробує перехопити ініціативу в західній частині Чорного моря, розвідка нагадала про ризики для агресора.

– Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки Військово-морських сил РФ на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-які вигоди від спроб блокади української торгівлі, – наголошується в аналізі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/AIKD32Qg7P ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/s5qzwXhzpa — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 14, 2023

Що відомо про спроби блокади РФ у Чорному морі

Із 22 липня 2022 року у Чорному морі діяв зерновий коридор, через який Україна здійснювала експорт зерна та іншої агропродукції.

Після неодноразованих спроб блокування коридору 17 липня цього року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Агресор у такий спосіб хотів зупинити український експорт.

У відповідь на це Київ відкрив нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Зараз ними прямують до українських портів іноземні судна для завантаження зерном.

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