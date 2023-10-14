Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

Ризик втратити кораблі Чорноморського флоту, ймовірно, перевищує для РФ бажання блокувати український експорт у Чорному морі.

Такий аналіз оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що після серії атак на кораблі в серпні та вересні Чорноморський флот ЧФ, ймовірно, подвоїв оборону. Росія перебазувала значну частину своїх кораблів та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя далі на схід, наприклад до Новоросійська.

Зараз дивляться

Розвідка нагадує, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши флот РФ захищатися від морських дронів, безпілотників і ракетних атак.

Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по території Україні. За оцінкою розвідки, окупанти майже напевно можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

Оцінюючи ймовірність того, що РФ спробує перехопити ініціативу в західній частині Чорного моря, розвідка нагадала про ризики для агресора.

– Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки Військово-морських сил РФ на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-які вигоди від спроб блокади української торгівлі, – наголошується в аналізі.

Що відомо про спроби блокади РФ у Чорному морі

Із 22 липня 2022 року у Чорному морі діяв зерновий коридор, через який Україна здійснювала експорт зерна та іншої агропродукції.

Після неодноразованих спроб блокування коридору 17 липня цього року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Агресор у такий спосіб хотів зупинити український експорт.

У відповідь на це Київ відкрив нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден. Зараз ними прямують до українських портів іноземні судна для завантаження зерном.

Читайте також
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Корабель РФ Николай Муру

Війна в Україні, Велика Британія, Кораблі, Розвідка, Російська агресія, Торгівля, Чорне море, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці: під завалами може бути чоловік
Авдіївка - наслідки авіаудару РФ
Українська битва – це наша битва: Столтенберг про намагання Путіна заморозити війну
Єнс Столтенберг
Окупанти поновили наступальні дії і хочуть оточити Куп’янськ – Сирський
Олександр Сирський
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
GLSDB
П’ятниця 13-те для флоту РФ у Криму: у ВМС повідомили про ураження ще одного судна
Корабель РФ Николай Муру

Завантаження

Ігри
Відео
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
Серйозні виклики для газового сектору: огляд реформ у Нафтогазі перед зимою 2024
Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України
Потужний захист і власний газ! Енергетики та газовики вивчили урок блекауту
Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України
Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання
Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна
Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь