Удари по флоту РФ: у британській розвідці пояснили, як це вплине на експорт з України

Ризик втратити кораблі Чорноморського флоту, ймовірно, перевищує для РФ бажання блокувати український експорт у Чорному морі.

Такий аналіз оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що після серії атак на кораблі в серпні та вересні Чорноморський флот ЧФ, ймовірно, подвоїв оборону. Росія перебазувала значну частину своїх кораблів та підводні човни, здатні нести крилаті ракети, із Севастополя далі на схід, наприклад до Новоросійська.

Розвідка нагадує, що з липня 2022 року Україна перехопила ініціативу в північно-західній частині Чорного моря, змусивши флот РФ захищатися від морських дронів, безпілотників і ракетних атак.

Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по території Україні. За оцінкою розвідки, окупанти майже напевно можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

Оцінюючи ймовірність того, що РФ спробує перехопити ініціативу в західній частині Чорного моря, розвідка нагадала про ризики для агресора.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/AIKD32Qg7P

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/s5qzwXhzpa

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 14, 2023