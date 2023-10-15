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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Не виключено, що військові США можуть допомогти звільнити заручників ХАМАСу – Кірбі

Не виключено, що військові США можуть допомогти звільнити заручників ХАМАСу – Кірбі
Фото: Getty Images

У неділю, 15 жовтня, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що не виключає можливості розгортання американських військ на місцях звільнення заручників, які захопили у полон бойовики палестинського угрупування ХАМАС.

Про це він сказав в ефірі Fox News Sunday пише американська газета The Hill.

– Ми працюємо над цим буквально щогодини, але знову ж таки, для того, щоб розробити конкретні варіанти політики, потрібно мати набагато більше контекстуальної інформації, ніж є зараз, і ми працюємо над цим, – сказав він.

Як пише видання, ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включаючи цивільних, ізраїльських солдатів і невідому кількість американців. 

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Напередодні у Держдепі США повідомляли, що 15 американських громадян залишаються зниклими безвісти, хоча американські чиновники підкреслили, що це не означає, що всі вони перебувають у заручниках.

– Немає ніяких планів або намірів вводити американські війська на землю, щоб воювати в цій боротьбі між Ізраїлем і ХАМАСом, – додав речник. 

Відповідаючи на питання, чи будуть США вводити війська спеціально для визволення американців, Кірбі вказав на невизначеність щодо деталей їхнього місцеперебування та кількості заручників.

– Ми активно намагаємося з’ясувати, де саме вони знаходяться, я маю на увазі Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику групу, ми знаємо, що їх може бути більше, вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати, – підкреслив Кірбі, зазначивши, що США повинні бути “обережними” у своїх публічних обговореннях зусиль з повернення заручників додому.

Нагадаємо, 11 жовтня Папа Римський Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на ізраїльські міста.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Джон Кірбі, полонені, Сектор Газа, США
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