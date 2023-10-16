Вибори у Польщі: ПіС перемагає, але не зможе сформувати уряд

Правляча національно-консервативна партія Право і справедливість може розраховувати на 200 місць, а Громадянська коаліція – на 163, далі йде Третій шлях, Лівиця та Конфедерація.

Про це свідчать дані екзитполу Ipsos, явка виборців становила 72,9%.

Результати першого екзитполу:

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Право і справедливість – 36,8 %;

Громадянська платформа – 31,6%;

Третій шлях – 13 %;

Лівиця – 8,6 %;

Конфедерація – 6,2%.

Позапартійні органи місцевого самоврядування – 2,4% Польща Jest Jedno – 1,2%. Інші – 0,2 %.

Утім, 36,6%, які набрала партія Право і справедливість, недостатньо для формування більшості.

Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила Конфедерація, відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзитпол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Це означає, що у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів опозиція здобуває впевнену більшість.

Представлено такий можливий розподіл місць у Сеймі:

Право і справедливість – 200 місць,

Громадянська платформа – 163 місця,

Третій шлях – 55 місць,

Лівиця – 30 місць,

Конфедерація – 12 місць.

Звичайна більшість у Сеймі становить 231 місце.

Зокрема, глава опозиційної ліберальної консервативної партії Громадянська платформа Дональд Туск заявив, що “ніколи не був такий задоволений другим місцем”.

Також було опубліковано результати альтернативного IPSOS екзитполу, проведеного Національною дослідницькою групою OGB (Ogólnopolską Grupę Badawczą), за яким партія Право і справедливість отримує 33,5%, Громадянська коаліція – 31,4%, Третій шлях – 13,9%, Лівиця – 9,8%, Конфедерація – 7,7%, безпартійні представники органів місцевого самоврядування – 2,2%, інші – 1,5%.

Це означає такий розподіл місць: ПіС – 178, ГК – 155, Третій шлях – 63, Лівиця – 38, Конфедерація – 25.

Тож в опозиції може бути трохи більше місць – 256, а у ПіС, навіть із Конфедерацією, максимум 203.

Нагадаємо, що 15 жовтня в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

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