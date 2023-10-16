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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вибухи на дільницях та погоня за пʼяним заступником: як пройшли вибори у Польщі

поліція Польща
Фото: Pixabay

У неділю, 15 жовтня, на двох виборчих дільницях у столиці Польщі Варшаві пролунали вибухи. 

На місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де розташовані комітети.

Також, як повідомляє видання RMF 24, у Люблінському воєводстві правоохоронцям довелось переслідувати члена виборчої комісії, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

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Речник Люблінського воєводського управління поліції Анджей Фіолек,  розповів, що поліціянти отримали повідомлення про те, що водій Suzuki перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські помітили автомобіль, але водій прискорився. Почалася погоня. Чоловік не зупинився, попри звукові сигнали, а потім зупинився та забіг у будинок.

Алкотестер показав, що в організмі втікача було 0,3 проміле алкоголю.

З’ясувалося, що чоловік був заступником голови однієї з виборчих комісій у Парчевському районі, який перебував на перерві.

Він стверджував правоохоронцям, що “тільки що випив два пива”. Порушника звільнили з посади та вже обрали нового заступника. 

Нагадаємо, зранку, 15 жовтня, в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

За їхніми підсумками керівна партія Право і справедливість (ПіС) може отримати безпрецедентну третю поспіль перемогу після восьми років перебування при владі.

Однак, як свідчать опитування, коаліція опозиційних сил не набагато відстає від ПіС. Тож є інтрига, хто зможе сформувати коаліцію в польському парламенті та новий уряд.

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Вибори до парламенту, Вибух, парламентські вибори, Польща
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