Вибухи на дільницях та погоня за пʼяним заступником: як пройшли вибори у Польщі

У неділю, 15 жовтня, на двох виборчих дільницях у столиці Польщі Варшаві пролунали вибухи.

На місце прибули сапери, а поліція оточила будівлю, де розташовані комітети.

Також, як повідомляє видання RMF 24, у Люблінському воєводстві правоохоронцям довелось переслідувати члена виборчої комісії, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.



Зараз дивляться

Речник Люблінського воєводського управління поліції Анджей Фіолек, розповів, що поліціянти отримали повідомлення про те, що водій Suzuki перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські помітили автомобіль, але водій прискорився. Почалася погоня. Чоловік не зупинився, попри звукові сигнали, а потім зупинився та забіг у будинок.

Алкотестер показав, що в організмі втікача було 0,3 проміле алкоголю.

З’ясувалося, що чоловік був заступником голови однієї з виборчих комісій у Парчевському районі, який перебував на перерві.

Він стверджував правоохоронцям, що “тільки що випив два пива”. Порушника звільнили з посади та вже обрали нового заступника.

Нагадаємо, зранку, 15 жовтня, в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

За їхніми підсумками керівна партія Право і справедливість (ПіС) може отримати безпрецедентну третю поспіль перемогу після восьми років перебування при владі.

Однак, як свідчать опитування, коаліція опозиційних сил не набагато відстає від ПіС. Тож є інтрига, хто зможе сформувати коаліцію в польському парламенті та новий уряд.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.