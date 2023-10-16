Жителі Гази покидають свої домівки перед наступом ЦАХАЛу, в Ізраїлі евакуювали ціле місто

Триває девʼята доба Ізраїльсько-палестинської війни. 7 жовтня терористичне угрупування ХАМАС розпочало так звану спецоперацію з “визволення палестинських земель”.

Терористи почали обстрілювати Ізраїль ракетами та одночасно прорвалися на територію країни. Вони вбивали та брали у полон усіх на свому шляху: дорослих, дітей, туристів.

У відповідь ЦАХАЛ почав завдавати ракетних ударів по сектору Гази й вже до вечора звільнив майже всі захоплені того дня території.

Зараз дивляться

Що відбувається в Ізраїлі та секторі Гази на дев’ятий день протистояння читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Евакуація Ізраїльського міста Сдерот

На цих вихідних армія Ізраїлю мала розпочати наземну операцію та наступ на сектор Гази, який зрештою довелося перенести через погодні умови.

Для того, аби цивільні люди не постраждали під час бойових дій Ізраїль оголосив повну евакуацію міста Сдерот, що межує з сектором Гази.

Як повідомляє The Times Of Israel, місто зазнало вже 75 прямих ракетних ударів з боку палестинських бойовиків.

Заступник мера Сдерота Елад Калімі повідомив, що приблизно дві третини з 30 000 жителів міста вже евакуювалися, а більшість громадян, що залишилися, покинуть місто сьогодні.

Він припустив, що близько 10% людей залишаться в місті через вибір або через труднощі.

Усім евакуйованим пропонують тимчасове житло в готелях Тель-Авіва, Єрусалима та Ейлата.

Евакуація людей з сектору Гази

Речник Армії оборони Ізраїлю Пітер Лернер в інтерв’ю CNN повідомив, що їхні Збройні сили спостерігають “сильний потік” людей, які покидають північну частину Гази.

Тим часом у Білому дому повідомили, що Єгипет готовий прийняти американців з Гази, але ХАМАС перешкоджає американцям виїжджати з Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту, незважаючи на те, що Каїр погодився дозволити громадянам США в’їзд в країну.

– Ми сказали президенту Сісі відкрити кордон, щоб випустити американців. Ситуація на перетині кордону насправді складніша, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Евакуація Українців з Гази

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Боль розповів, що за його даними нині там перебувають 260 українців і ця цифра може змінюватися.

За його словами, також дуже важко навіть зв’язок підтримувати з цими українцями, оскільки на території сектору Гази немає світла, води і постійно зникає мобільний зв’язок.

– Ситуація ускладнюється тим, що нам треба домовитися з трьома сторонами. Палестиною – щоб вона випустили всіх громадян України, Єгиптом – щоб прийняв їх, та Ізраїлем – щоб у цей час не проводив якусь операцію і пункт перетину Рафах був безпечний, – пояснив омбудсмен. Омбудсмен терміново прибув до Єгипту, що на місці контролювати цю ситуацію.

Гуманітарна допомога для Гази застрягла на кордоні з Єгиптом

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі повідомив CNN, що тонни життєво важливих гуманітарних товарів для людей у ​​Газі застрягли на єгипетському боці кордону, через постійні обстріли єдиного працюючого пункту перепуску Рафах.

Палестинський прикордонник повідомив CNN, що Єгипет заблокував ворота переходу бетонними плитами. Втім влада Єгипету спростувала це, заявивши, що сторона Гази була пошкоджена неодноразовими ізраїльськими авіаударами.

Як повідомляє The Guardian, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки по Близькому Сходу заявив журналістам, що пункт пропуску Рафах між Єгиптом і Газою буде знову відкрито.

Блінкен додав, що США разом з ООН, Єгиптом та Ізраїлем запроваджують механізми для отримання допомоги тим, хто її потребує.

Ізраїль відновив водопостачання у Газу

Міністр енергетики та водних ресурсів Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що водопостачання було відновлено в “конкретній точці” в Газі, але не надав додаткових подробиць.

Тим часом гуманітарні працівники в Газі кажуть, що вода у регіоні так і не з’явилася.

Кількість убитих внаслідок бойових дій в Ізраїлі та секторі Гази Як повідомляє МОЗ Гази, від 7 жовтня кількість загиблих у секторі зросла до 2670 осіб. Ще близько 9600 осіб отримали поранення на території, яка знаходиться під контролем ХАМАС. Зазначається, що кількість загиблих на палестинській стороні за девʼять днів вже більше, ніж під час війни в Газі у 2014 році, коли протягом 50 днів загинули 2250 жителів Гази. Тоді також загинули 66 ізраїльських військових і п’ятеро мирних жителів. Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила CNN, що кількість загиблих внаслідок нападу палестинської терористичної організації ХАМАС 7 жовтня наразі перевищує 1400 осіб. Дивіться також Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

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