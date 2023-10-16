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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ми можемо подбати про допомогу Україні та Ізраїлю одночасно – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Сполучені Штати найпотужніша нація в історії світу і хто як не вони допоможуть Україні та Ізраїлю в боротьбі за незалежність.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден відповідаючи на запитання ведучого: чи можуть Штати одночасно допомагати Ізраїлю та Україні. 

– Заради Бога, ми ж Сполучені Штати Америки – найпотужніша нація в історії. Ми можемо подбати про обидва ці питання.  Як і раніше, підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. У нас є можливості для цього і ми зобов’язані. А якщо не ми, то хто це зробить, – сказав Байден.


Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме понад $2 млрд.

В інтерв’ю Face the Nation на CBS Салліван сказав, що цього тижня Джо Байден проведе переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакета.

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Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Джо Байден, США
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