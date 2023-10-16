Ми можемо подбати про допомогу Україні та Ізраїлю одночасно – Байден

Сполучені Штати найпотужніша нація в історії світу і хто як не вони допоможуть Україні та Ізраїлю в боротьбі за незалежність.

Таку заяву зробив президент США Джо Байден відповідаючи на запитання ведучого: чи можуть Штати одночасно допомагати Ізраїлю та Україні.

– Заради Бога, ми ж Сполучені Штати Америки – найпотужніша нація в історії. Ми можемо подбати про обидва ці питання. Як і раніше, підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. У нас є можливості для цього і ми зобов’язані. А якщо не ми, то хто це зробить, – сказав Байден.

QUESTION: “Are the wars in Israel and Ukraine more than the United States can take on at the same time?” Зараз дивляться POTUS: “We’re the United States of America for God’s sake! The most powerful nation in the history of the world!” 1/pic.twitter.com/LHhmRCtGZV — Herbie Ziskend (@HerbieZiskend46) October 15, 2023



Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України коштуватиме понад $2 млрд.

В інтерв’ю Face the Nation на CBS Салліван сказав, що цього тижня Джо Байден проведе переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення пакета.

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