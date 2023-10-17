Не знаю, навіщо туди полізли: окупанти можуть піти у відпустку лише за гроші – перехоплена розмова
Російські окупанти можуть піти у відпустку лише за гроші, а коштує така можливість дуже дорого.
Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України розмові солдата РФ зі знайомою.
Він поділився думками про відмивання грошей російським вищим керівництвом на війні проти України.
– Тут дехто пішов за гроші, якщо по одній людині будуть відпускати, то у нас остання людина піде через півтора року. Гроші відмивають великі, та й усе. Та й Путін теж бабки відмиває. Та не знаю, навіщо взагалі туди полізли. Хоча на своїй землі не може розуму дати, – стверджує окупант.
Росіяни скаржаться на те, що не можуть піти у відпустку. А ті окупанти, кого відпускають, платять за це хабар вищому керівництву РФ, стверджує він.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов