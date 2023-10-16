У Курській області продовжують імітувати будівництво оборонних рубежів – ЦНС

Підпілля в Курській області РФ повідомляє про чергову хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону. Водночас місцеве керівництво та комерційні структури спільно розкрадають бюджет, виділений під бетонні укріплення.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначено, що замість будівництва бетонних інженерних споруд, відповідно до розпоряджень російського уряду, місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту та безплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної служби.

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Фото: ЦНС

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