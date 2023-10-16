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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вибори до парламенту Польщі: Дуда вперше прокоментував результати

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Президент Польщі Анджей Дуда зробив першу офіційну заяву за результатами парламентських виборів. Він не уточнив, кому планує довірити місію з формування нового уряду, однак закликав дочекатися офіційних результатів.

У своїй промові Дуда зосередився на явці виборців, зазначивши, що вона “найвища за весь період вільної, суверенної, незалежної Польщі”.

Він додав, що кожні вибори є тестом на те, наскільки польське суспільство є демократичним і зрілим.

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– Ми показали, що відповідально беремо справу в свої руки. Ця майже 73% явка виборців – фантастичний результат, – зазначив президент Польщі.

Дуда наголосив, що тепер потрібно дочекатися офіційних результатів парламентських виборів. За словами польського лідера, виборча комісія може оголосити їх у вівторок удень, 17 жовтня.

Він також подякував усім, хто дбав про безпеку виборчого процесу, з огляду на війну РФ проти України та гібридні атаки з боку Білорусі.

– Демократія в Польщі стабільна, я дуже радий цьому. Я радий, що є голос польського суспільства. Яка його воля – ми завтра точно побачимо. Вона стає дедалі зрозумілішою, – наголосив Дуда.

Він також наперед привітав переможців виборів, “нових депутатів і сенаторів, які займуть місця в новому парламенті”.

Вибори в Польщі: хто лідирує

За результатами підрахунку понад 78% голосів, на виборах до Сейму лідирує партія влади Право і справедливість (36,83%).

На другому місці – опозиційна Громадянська коаліція Дональда Туска (29,29%).

На третій позиції – блок Третій шлях (14,48%), на четвертій – партія Лівиця (8,34%), на п’ятій – Конфедерація (7,23%).

Саме результати виборів до Сейму мають визначити, хто зможе отримати більшість або сформувати коаліцію та новий уряд.

Керівна партія Право і справедливість, схоже, не отримає достатньої кількості мандатів у Сеймі, щоб втретє поспіль сформувати уряд. Для цього потрібно мати 231 мандат.

Шанс на створення коаліції мають три опозиційні партії – Громадянська коаліція, Третій шлях та Лівиця.

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Джерело: RMF24, PAP

Анджей Дуда, Вибори до парламенту, парламентські вибори, Польща
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