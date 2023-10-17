Чи буде Третя світова війна через ситуацію навколо Ізраїлю – три сценарії

Напад бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль спровокував ланцюгову реакцію. Сторони почали шукати союзників не тільки на Близькому Сході, а й далеко за його межами. Чи є загроза Третьої світової війни, якщо до конфлікту доєднаються Іран, США та Китай – можливі сценарії розвитку подій від експертів у сюжеті Фактів тижня.

Чи буде Третя світова війна

Це станеться, якщо до війни проти Ізраїлю доєднається Іран, переконаний політтехнолог Михайло Шейтельман. А експерт з україно-арабських відносин Мохаммад Фараджаллах додає, що Тегеран та Москва зацікавлені у відкритті другого фронту на Близькому Сході.

– Для більшості країн Перської затоки ця ситуація є такою, що вони не готові підтримувати ХАМАС. Разом з тим, якщо почнеться наземна операція армії оборони Ізраїлю, вони змушені будуть реагувати, – пояснює директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Зараз дивляться

На думку сходознавця Михайла Якубовича, Ізраїль наразі стоїть перед складним вибором – або він влаштує “жорстку різанину” в секторі Гази, яка навряд чи додасть йому симпатій у багатьох частинах світу, або ж проведе якусь обмежену операцію.

Ситуація загострюється щогодини, паралельно відбувається консолідація сил навколо обох таборів. Катар погрожує світу припинити газопостачання, якщо бомбардування Гази не припиняться. А він є найбільшим експортером, який допоміг витіснити РФ з глобального ринку.

Крім того, Пакистан пообіцяв ХАМАСу зброю. Втрутилася у конфлікт й ісламістська організація Хезболла, яка обстрілює Ізраїль з Лівану, і заявляє про можливе повномасштабне долучення до війни.

А це щонайменше десятки тисяч добре навчених бойовиків, зауважує Шейтельман, тобто – повноцінна армія.

– Це не партизани, як ХАМАС… У них є ракети, і ракети досконаліші, ніж у ХАМАСу, який робить їх сам. А Хезболла завдяки Лівану, Сирії отримувала професійні ракети фабричного виготовлення, – додає він.

Фараджаллах вважає, що Хезболла, найімовірніше, виконає свої погрози і вторгнеться на територію Ізраїлю з півночі, підтягнувши сили ще й із Сирії, відповідно, спровокувавши сутички на Голанських висотах.

Проте головним донором, постачальником зброї та ідеологом ХАМАСу експерти називають Іран. Він же і головний бенефіціар конфлікту. Є навіть версія, за якою Іран, Хезболла і ХАМАС могли спільно планувати вторгнення в Ізраїль.

– Іран так чи інакше задіяний в цій операції. Хоче таким чином консолідувати Близький Схід навколо себе. Це один зі стовпів іранської стратегічної культури, пан-ісламізм, і такий розвиток ситуації дуже небезпечний, – наголошує Семиволос.

Сценарії розвитку подій зрештою багато в чому визначатимуть потужні гравці з інших континентів. І це вже масштабувало події на Близькому Сході. Головний стратегічний партнер Ізраїлю, звісно ж, Сполучені Штати. І вони з допомогою та публічними заявами не зволікали.

– Вже зараз біля берегів Ізраїлю одне авіаносне угруповання США стоїть, друге туди йде. За бойовою потужністю, це як армія Ірану. Один авіаносець, щоб ви розуміли, це більше, ніж увесь Чорноморський флот РФ, – пояснює політтехнолог Шейтельман.

На протилежному полюсі за усім цим спостерігає Китай, який у разі чого може зголоситися на підтримку Ірану.

– Китай підтримуватиме будь-які протистояння, які завдадуть шкоди авторитету США. Йому це вигідно, і неважливо – де і з ким, – вважає Фараджаллах.

Наразі ж Пекін тримає дистанцію і паузу, але, як зауважує Семиволос, він в останні кілька років активно співпрацював з Іраном.

Сценарії розвитку подій на Близькому Сході

Що ж може стати спусковим гачком великої війни, і чи насправді вона можлива? Експерти розглядають кілька сценаріїв. Перший – все обмежиться війною між Ізраїлем і ХАМАСом.

– Це не буде апокаліптична війна на багато місяців, тому що інакше Ізраїль зіпсує відносини з багатьма сусідніми країнами. І можливе тоді включення Лівану, ширше включення Ірану. Але не в інтересах Ізраїлю і його арабських сусідів, передусім країн Перської затоки, щоб цей конфлікт тривав дуже довго і перетворився на таке криваве протистояння, по суті, як зараз ми маємо в Україні, – каже Якубович.

Другий сценарій – у конфлікт, ще й на повну, включиться Хезболла. Цей процес вже почався. Тоді війна принесе регіону значно більше жертв та руйнувань, і точно затягнеться на тривалий час. Утім, є третій сценарій – він найгірший.

– Це коли у війну вступає Іран, тому що Хезболла – це насправді проксі Ірану, тобто люди підготовлені та озброєні Іраном. Ними керують іранські генерали. То чи вступить сам Іран у війну? Імовірність цього дуже мала, але є. Щойно вступає Іран – вважайте, що ми у Третій світовій війні. У сенсі, що тоді вся ця ситуація буде тільки ескалуватися, якісь країни приєднуватимуться, кожен обиратиме сторону в цій війні, – пояснив Шейтельман.

Тоді проти Ірану свою військову потужність одразу застосують США, які зараз, за словами Якубовича, намагаються відіграти ключову роль у нормалізації, бо вони відчувають, що ґрунт втрачається.

Утім, така велика війна не вигідна ані Заходу, ані Ірану. Тож принаймні поки що цей найгірший сценарій не такий імовірний. Тегеран не зацікавлений відкрито вступати у війну.

Тим часом із потенційних посередників, які врегулюють конфлікт і отримають дивіденди, вже вишикувалася черга. І у ній російський диктатор Володимир Путін. Знаючи його методи, можна припустити, що далі захоче визволити російськомовних палестинців.

Але питання, яке хвилює найбільше – як нові виклики на Близькому Сході можуть вплинути на Україну? Принаймні зараз про зміщення фокусу уваги та можливе зменшення військової підтримки не йдеться. Глава Пентагону Ллойд Остін вже заявив, що США – найвпливовіша країна у світі, тому їй вистачить сил одночасно підтримувати й Ізраїль, і Україну.

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